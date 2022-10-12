Mersin ekonomi haberleri | ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de - Son Dakika
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Mersin ekonomi haberleri | ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de

12.10.2022 14:58
Mersin ekonomi haberleri | ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de

Mersin habere göre ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy beraberinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Başkanı Sabri Tekli ve Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Orta Akdeniz...

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy beraberinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Başkanı Sabri Tekli ve Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile Orta Akdeniz Gümrük Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er, Model Fabrikası'nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, organize sanayinin işleyişi, yatırımları ve yeni açılacak olan organize sanayiler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Yenilik merkezinde çalışmalarına devam eden ve makina mühendisliği öğrencilerinin geliştirdiği ses hızından daha hızlı ve en yüksek irtifaya çıkabilen roket sistemi projesine ilişkin görüşüldü.

Dünya gündeminde önemli bir yere sahip olan enerji sektörü ile yeni bir enerji yakıt türü olan pelet konusunda da bilgiler alındı. Başkan Sabri Tekli, burada yaptığı konuşmada, "Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 230 firma yer almakta olup 4 etaptan oluşuyor. 5'inci ve 6'ncı etapların imzalarının atıldığını ve bunlarla birlikte Mersin genelinde toplam 11 organize sanayi bölgesi olacaktır" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ ESASTIR'

Daha sonra Başkan Atasoy beraberindekiler ile birlikte Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamında ziyaret etti. Atasoy, burada yaptığı açıklamada, Mersin bölgesinin ihracatının, ithalatının ve yatırımlarının büyütülmesi hakkında iş birliği içinde olunacağını kaydetti. Atasoy, "ULUSKON olarak Türkiye'nin her ilinde çalışmalarımız devam etmekte ve bu çalışmalarımızın meyvelerini toplamaktayız. Mersin'in benim için her zaman ayrı bir yeri oldu ve ULUSKON ile birlikte hem Mersin hem de ülkemiz için önem arz eden çalışmalar yapmayı hedefliyorum ve bu konuda iş birliği esastır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Mehmet Aslan, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin ekonomi haberleri | ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy Mersin'de - Son Dakika

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