Mersin İhracatta 7. Sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin İhracatta 7. Sırada

Mersin İhracatta 7. Sırada

Mersin, 10 milyar dolar ihracatla 2022'de en çok ihracat yapan iller arasında 7. sıraya yükseldi.

02.12.2024 14:39
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in dinamik bir il olduğunu belirterek, geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolar ihracat ile en çok ihracat yapan iller arasında 7. sıraya yükseldiğini söyledi.

Vali Pehlivan, Mersin Ticaret Borsası Meclis Toplantısında, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen ve meclis üyeleri ile bir araya geldi. Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin'in tarih boyunca olduğu gibi bugün de stratejik konumu ile doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi buluşturan, köklü bir tarih, tarım, ticaret, sanayi, lojistik ve kültür merkezi olduğunu, ekonomik potansiyeli, kamu yatırımları ve özel sektör girişimleri ile birlikte elde ettiği gelişim süreci ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda her geçen gün daha iyi seviyelere ulaştığını söyledi.

Kentin, tarım, turizm, sanayi ve lojistik gibi pek çok sektörde başarılı olduğunu ve bu alanlarda ülkenin ekonomisine büyük katkılar sağladığını belirten Vali Pehlivan, bakanlıkların yatırımları, sağladığı teşvikler ve desteklerden gerektiği şekilde istifade etmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu çalışanları vasıtasıyla vatandaşları bilgilendirme ve yönlendirme yapmak amacıyla her zaman sahada olduklarını ifade etti.

Huzur ve güven ortamının önemine dikkat çeken Vali Pehlivan, Mersin'de tesis edilen huzur ortamını daim kılmak için ilgili kolluk birimlerinin bütün suç türlerine yönelik olarak gece gündüz demeden kararlılıkla ve başarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Her fırsatta çiftçilerle, üreticilerle, sanayicilerle, esnaflarla, ticaret erbaplarıyla, turizmcilerle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, vatandaşlarla bir araya geldiklerini, istişare ve koordinasyon içerisinde bir çok çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Pehlivan, Mersin genelinde cumhurbaşkanlığının himayesinde bütün bakanlıkların yatırım programları kapsamında eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma, turizmden ticarete, lojistiğe, sosyal hizmetlerden gençlik spora kadar sosyo-ekonomik yaşama olumlu etkisi büyük olan çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini, pek çok yatırımın da devam ettiğini ifade etti.

Mersin'in dinamik bir il olduğunu, özel sektörde girişimcilerin, yatırımcıların gerek kent, gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar yaptığını, bu katkıların göstergelere yansıdığını, ihracat rakamlarının bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, geçen yıl yaklaşık 10 milyar dolar ihracat ile en çok ihracat yapan iller arasında 7.sıraya yükseldiğini, OSB'lerin yeni yatırımlarla her geçen gün geliştiğini, sanayi ve ticaretin giderek daha da ivme kazandığını ve Çukurova Havalimanının açılmasıyla birlikte bu hareketliliğin daha da artacağını ifade etti.

Toplantıda, Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen de birer konuşma gerçekleştirdi, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Yerel Yönetim, Güvenlik, Ekonomi, İhracat, mersin, Turizm, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mersin İhracatta 7. Sırada - Son Dakika

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