Mersin, İlk 1000 İhracatçıda 22 Firma ile Yer Aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 2025 yılı ihracat verileri esas alınarak hazırlanan 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması' sonuçlarına göre Mersin'den 22 firma listeye girmeyi başardı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, sonuçların kentin çok sektörlü ekonomik yapısını ve ihracattaki istikrarlı yükselişini ortaya koyduğunu söyledi.

TİM'in açıkladığı listede Mersin'den yer alan firmaların tamamı kendi sektörlerinde ilk 100 içerisinde bulunurken, 7 firma ise bir önceki yıla göre sıralamasını yükseltti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ihracatının omurgasını tarım ve gıda sektörünün oluşturduğunu belirterek, çimento, enerji, makine sanayi, lojistik, hizmetler ve bilişim gibi farklı sektörlerden firmaların da listede yer almasının kentin çok yönlü ekonomik yapısının en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Mersin'in artık yalnızca tarımın ya da lojistiğin değil, birçok sektörün aynı anda büyüdüğü güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline geldiğini dile getiren Çakır, "Tarımdan gıdaya, hizmetler sektöründen bilişime, çimentodan makine sanayine ve enerjiye kadar çok farklı sektörlerin TİM İlk 1000 listesinde yer alması, kentimizin çok yönlü ekonomisinin eş zamanlı olarak geliştiğini göstermektedir. Hedefimiz tüm bu sektörlerde yeşil ve dijital dönüşümü, verimliliği ve doğru insan kaynağı eğitimleriyle destekleyerek Mersin'i daha üst liglere taşımaktır. Verimlilikten markalaşmaya, yeşil dönüşümden tasarım ve kalite standartlarına kadar her alanda oluşturacağımız katma değer sayesinde ihracatta birim değerimizi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Mersin'in Türkiye'nin önde gelen üretim ve ihracat merkezleri arasında daha görünür bir konuma yükseldiğini kaydeden Çakır, İSO 500, İSO İkinci 500 ve TİM İlk 1000 listelerinde yer alan Mersinli firma sayısındaki artışın bu dönüşümün en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Mersin'in güçlü liman altyapısı ve tarımdan sanayiye, lojistikten turizme uzanan ekonomik çeşitliliğiyle Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Çakır, TİM İlk 1000 listesine giren tüm firmaları kutlayarak, üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayan ihracatçıların başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MERSİN