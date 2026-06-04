Mersin'in Geleceği İçin Uzun Vadeli Planlama - Son Dakika
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Mersin'in Geleceği İçin Uzun Vadeli Planlama

Mersin\'in Geleceği İçin Uzun Vadeli Planlama
04.06.2026 14:59
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MTSO Başkanı Çakır, Mersin'in 2050 ve 2075 vizyonu için gayrimenkul sektörünün hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in hızla büyüyen ve dönüşen bir kent olduğunu belirterek, "Mersin kaliteli göç alacak, ekonomik ve sosyal olarak daha da güçlenecek. Bu nedenle tüm sektörler gibi gayrimenkul sektörünün de yarını değil, 40-50 yıl sonrasını planlayarak hareket etmesi gerekiyor" dedi.

MTSO 39 No'lu Emlak ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi ile Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) iş birliğinde düzenlenen 'Gayrimenkulde Vergisel Düzenlemeler' paneli, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programa MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, 39 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Ümit Mete, TÜGEM Başkanı Mürvet Kocaer, Mersin Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Aydın Karaduman ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, kamu ile özel sektörün ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, ticaretin gelişmesi ve iş dünyasının önünün açılması adına kamu olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Mersin dinamik bir yapıya sahip"

Panelde konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise Mersin'in tarım, turizm, lojistik ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Kentin sürekli gelişen ve değişen yapısına işaret eden Çakır, "Böylesine hareketli bir şehirde yavaş hareket etme şansınız yok. Sürekli gelişen ve değişen bir kentte sektörlerin de aynı hızla dönüşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'in uzun yıllardır yoğun göç aldığını hatırlatan Çakır, deprem, bölgesel gelişmeler ve uluslararası hareketlilik gibi unsurların kentin nüfus ve ekonomik yapısını doğrudan etkilediğini söyledi. Kentin marka değerinin korunması gerektiğini vurgulayan Çakır, sahip olunan potansiyelin doğru anlatılmasının önemine değindi.

"2050 ve 2075 vizyonu bugünden oluşturulmalı"

Mersin'in son yıllarda ihracat ve yaşam kalitesi başta olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Çakır, bu gelişmelerin gayrimenkul sektörü açısından da büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Uzun vadeli şehir planlamasının önemine dikkat çeken Çakır, Mersin'in yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi gerektiğini belirterek, "Kentin 2050 ve hatta 2075 vizyonunun bugünden oluşturulması gerekiyor. Ulaşım, yerleşim alanları, ticaret ve yaşam alanları bu perspektifle planlanmalı" dedi.

Sektöre teknoloji ve kaynak yönetimi çağrısı

Mersin'in önümüzdeki dönemde daha fazla yatırım çekeceğini ve nitelikli göç almaya devam edeceğini dile getiren Çakır, gayrimenkul sektörünün de bu dönüşüme hazır olması gerektiğini söyledi. Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Çakır, sektör temsilcilerine yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojileri iş süreçlerine entegre etmeleri çağrısında bulundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çakır, sıkı para politikalarının yıl sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini, 2027 yılında ise gevşeme öngörüldüğünü ifade ederek, "Kaynaklarınızı koruyun ve verimli kullanın. Birlik ve beraberliğinizi koruyun" tavsiyesinde bulundu.

Konuşmasını, "Mersin çok hızlı büyüyecek bir kent. Bu büyümeyi doğru yönetebilirsek hem kentimiz hem de sektörlerimiz için çok önemli fırsatlar ortaya çıkacaktır" sözleriyle tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'in Geleceği İçin Uzun Vadeli Planlama - Son Dakika

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