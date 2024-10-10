Mersin'in Mut Belediye Başkanı'ndan Erken Zeytin Hasadı Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Mersin'in Mut Belediye Başkanı'ndan Erken Zeytin Hasadı Uyarısı

Mersin\'in Mut Belediye Başkanı\'ndan Erken Zeytin Hasadı Uyarısı

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, zeytin hasadının erken başlaması nedeniyle üreticilere uyarıda bulunarak, olgunlaşmamış zeytinleri toplamamaları gerektiğini vurguladı. Zeytinyağı fiyatlarının yılbaşından sonra artacağını belirten Orhan, ihracatın da etkileri konusunda bilgi verdi.

10.10.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı erken başladığı için Mut Belediye Başkan'ı Murat Orhan uyarıda bulundu.

Henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış zeytin hasadını yapmaya başlayan üreticilere uyarıda bulunan Orhan, "Dünyada zeytin üretimi yapan ülkelerin başında İspanya geliyor. İspanya'da özellikle bu yıl hem dolu hem kuraklık verim oranını düşürdü. Ulusal zeytin konseyinde takip ediyorum 1 Euro fiyatlar artmış. Dolaysıyla ben vatandaşımdan zeytin hasadı için acele etmemelerini yani olgunlaşmayı muhakkak suretle beklemelerini istirham ediyorum" dedi.

Orhan sözlerine şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bazı sosyal medya kanallarında zeytin ve zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili zaman zaman paylaşımlar görüyoruz. Üreticilere özellikle net olarak şunu ifade etmek istiyorum, lütfen erken hasat etmeyin. Bekleyelim olgunlaşmış meyveleri toplayalım. Özellikle yılbaşından sonra zeytinyağı piyasası gerçekten yükselecek. Lütfen erken hasat yapmayın. Çünkü şu anda yapılan erken hasat mesela bazıları fiyat açıklayanlar var ama daha henüz net bir fiyat oturmuş değil. Açıklanmış bir kurum firma tarafından açıklanmış net bir fiyat yok. Şu an için ihracatını 50 bin ton kotayla 4-5 firma yapıyordu. Bu işi yani Mut'tan birisi zeytinyağı ihracatı yapacakken o firmalar üzerinden yapabiliyorken şu an zeytinyağı ihracatı bu kota kaldırıldı." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Mersin'in Mut Belediye Başkanı'ndan Erken Zeytin Hasadı Uyarısı - Son Dakika

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