Mersin Motosiklet Festivali Gerçekleşti

Mersin Motosiklet Kulübü organizasyonu ve Erdemli Belediyesinin destekleriyle Quick Sigorta Mersin Motosiklet Festivali düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta'nın ana sponsor desteğiyle Tırtar Zincirlikuyu kamp alanında düzenlenen etkinlik, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi.

Sahil konsepti, yarışmalar ve konserlerden oluşan programda şirket, sahada deneyim alanları kurdu. Markanın yenilikçi ve erişilebilir kasko yaklaşımını temsil eden ürünü "KASKONOMİQ" standı, katılımcıların sık ziyaret ettiği noktalardan oldu.

İki gün boyunca DJ performansları, dans gösterileri ve ödüllü yarışmalarla devam eden festival, akşam konserleriyle sürdü. Finalde ise müzik grubu Retrobüs sahne aldı. Grup üyeleri, "QTruck" ve "QKaravan" yaklaşımları nedeniyle markaya teşekkür etti. Mersin Motosiklet Kulübü Başkanı Çağrı Kaya ise festivale ana sponsor desteği veren şirkete teşekkür plaketi sundu.

Festivaller sürecek

Quick Sigorta, gelecek dönemde de Türkiye'nin farklı noktalarında motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelmeyi ve "sigortadan fazlası" yaklaşımını devam ettirmeyi planlıyor.

Etkinlikler, 15-17 Mayıs'ta düzenlenecek 3. Quick Sigorta Kadirli Motofest ile devam edecek. Ardından motosiklet tutkunları, 4-7 Haziran'da Silivri Motosiklet Panayırı'nda ve 25-28 Haziran'da 2. Quick Sigorta Gaziantep Motofest'te bir araya gelecek.

Temmuz ayında organizasyonlar hız kazanacak. Takvim kapsamında 3-5 Temmuz'da 7. Quick Sigorta Çorum Hitit Motofest, 10-12 Temmuz'da 1. Quick Sigorta Sivas Motofest, 16-19 Temmuz'da 5. Bucak Motofest ve 24-26 Temmuz'da 2. Quick Sigorta Erbaa My Enduro Motofest gerçekleştirilecek. 1-2 Ağustos'ta 3. Quick Sigorta Tosya Motofest, 7-9 Ağustos'ta 2. Quick Sigorta Fatsa Motofest ve 14-16 Ağustos'ta 13. Quick Sigorta Artvin Motofest yapılacak.

Bu yılki festival takvimi, 3-6 Eylül'de 14. Quick Sigorta Balıkesir Motofest ve 11-13 Eylül'de 2. Quick Sigorta Kahramanmaraş Motofest ile tamamlanacak.