Mersin, ocak ayında 372 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mersin, ocak ayında 372 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

28.02.2022 12:15
Mersin, ocak ayında 372 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

MERSİN (İHA) – Mersin, ocak ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artırarak 372 milyon 340 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

MERSİN (İHA) – Mersin, ocak ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artırarak 372 milyon 340 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Ocak 2022 sonuçları değerlendirildi. Buna göre, Türkiye ihracatı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar oldu.

Ocak ayında Mersin'de ihracat yüzde 39,7, ithalat yüzde 67,7 arttı

TÜİK açıklamasında, Mersin'in dış ticaret verilerine de yer verildi. Buna göre, Mersin'in ihracatı bu yılın ocak ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 372 milyon 340 bin dolara yükseldi. Mersin'de ithalat ise ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,7 artarak 426 milyon 363 bin dolar olarak gerçekleşti. - MERSİN

YORUMLAR
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Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Mersin, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin, ocak ayında 372 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi - Son Dakika


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