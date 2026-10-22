Mersin OSB heyeti, MTSO Başkanı Yıldızgörer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Mersin OSB heyeti, MTSO Başkanı Yıldızgörer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Mersin OSB heyeti, MTSO Başkanı Yıldızgörer\'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ve heyeti, MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tekli MTSO yönetimine destek verdi; Yıldızgörer liman sorunları için merkezi yönetimle görüşeceklerini söyledi.

Mersin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sabri Tekli ve beraberindeki heyet, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanlığına seçilen Serdar Yıldızgörer ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Mersin'in gelişimi, kentin çözüm bekleyen sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projelerde kurumlar arası iş birliğinin önemi ele alındı.

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, kentin gelişimi için yerel ve merkezi yönetimlerle ortak hareket edilmesi gerektiğini belirterek, MTSO yönetimine destek mesajı verdi. MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer ise gençliğin enerjisiyle tecrübeyi bir araya getirerek Mersin'in sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Tekli: "Birlikte yapılacak çok işimiz var"

Mersin'in ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçirilmesi için kurumların iş birliği içerisinde çalışmasının önemine değinen Sabri Tekli, MTSO yönetiminin yanında olacaklarını söyledi. Ankara'nın Mersin'de hayata geçirilmesi gereken projelere ilişkin beklentileri bulunduğunu kaydeden Tekli, yerel ve merkezi yönetimlerle birlikte hareket ederek önemli projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Mersin'in havaalanı, liman ve demiryolu gibi önemli altyapı yatırımlarına sahip olduğunu belirten Tekli, bundan sonraki süreçte daha küçük ölçekli ancak kent açısından önem taşıyan sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğini vurguladı.

MTSO yönetiminin genç ve dinamik bir ekip olduğunu ifade eden Tekli, "Mersin sizden çok şey bekliyor. Biz de her zaman sizlerin yanında olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde Mersin'e birçok proje kazandıracağız. Birlikte yapılacak çok işimiz var" dedi.

Yıldızgörer: "Çözüm bekleyen sorunları masaya yatıracağız"

MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer de yeni dönemde gençliğin enerjisiyle tecrübeyi bir araya getirerek kentin sorunlarına çözüm üretmek istediklerini belirtti. Ziyaretlerine gelen oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etme yönündeki yaklaşımının Mersin açısından önemli olduğunu ifade eden Yıldızgörer, meslek komiteleri ve yönetim kurulu aracılığıyla çözüm önerilerini değerlendireceklerini kaydetti.

Mersin Limanı ile ilgili ciddi sıkıntılar bulunduğunu belirten Yıldızgörer, bu konuda çalışmaların başladığını bildirdi. Limanla ilgili yalnızca konuşmanın yeterli olmadığını vurgulayan Yıldızgörer, farklı bir yol haritasına geçilmesi gerektiğini ve bu kapsamda merkezi yönetimle görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Mersin'in tanıtımına da önem verdiklerini dile getiren Yıldızgörer, Mersin Tanıtım Vakfı'nı kurarak kentin daha geniş kitlelere tanıtılması ve görünürlüğünün artırılması için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
Mersin Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiMersinGüncelOSBSon Dakika

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