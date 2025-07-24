Mersin Serbest Bölgesi'nde 9 Üstyapı Yatırımcıya Sunulacak

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki 9 üstyapıyı yatırımcıların kullanımına sunacak.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde 484 metrekare ile 6 bin 463 metrekare arasında değişen 9 üstyapı, yatırımcıların kullanımına verilecek.

Söz konusu üstyapıların bedeli 145 bin 340 dolar ile 1 milyon 708 bin 400 dolar arasında değişiyor.

Üstyapılar, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle kullanıma sunulacak.

Başvurular, 30 gün içinde Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılabilecek. Açık artırma, daha sonra belirlenecek tarihte yapılacak.