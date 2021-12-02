Mersin Ticaret Borsası
02.12.2021 16:41
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Makarnalık)
|Kg
|4,82
|4,82
|Pirinç (Paketli)
|Kg
|5,20
|11,58
|Bulgur (Paketli)
|Kg
|5,40
|7,30
|Makarna
|Kg
|3,17
|13,36
|Limon
|Kg
|3,50
|???????3,50
Son Dakika 16:39 Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı 16:28 Esra Erol programında Yunus Ö. itirafları! İki kadın kendi adlarına kredi çekmek istediğini anlattı! 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 13:02 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım! 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı