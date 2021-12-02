Mersin Ticaret Borsası'nda makarnanın kilogramı en yüksek 13,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday (Makarnalık) Kg 4,82 4,82 Pirinç (Paketli) Kg 5,20 11,58 Bulgur (Paketli) Kg 5,40 7,30 Makarna Kg 3,17 13,36 Limon Kg 3,50 ???????3,50

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Mersin Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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