Mersin Üniversitesi\'nde Ar-Ge Proje Pazarı 2024 Etkinliği Başladı

Ekonomi

Mersin Teknoloji Transfer Ofisi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Ar-Ge Proje Pazarı 2024" etkinliği başladı.

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde 2 gün sürecek olan "Ar-Ge Proje Pazarı 2024" etkinliğine 72 proje katıldı. Yoğun bir katılımla başlayan ve yarın da devam edecek olan 'MEÜ Ar-Ge Proje Pazarı'nın temel hedefinin proje hazırlama kültürünün olgunlaşması ve bu sayede Ar-Ge bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Somut bir Ar-Ge düşüncesi ya da projesine sahip öğrencilerin ve araştırmacıların ilgili sanayi kuruluş temsilcileri ile bir araya gelmesine imkan sağlayan etkinliğin ana temalarının biyomedikal, biyoteknoloji, çevre, gıda, tarım, makine, elektrik ve elektronik teknolojileri ile diğer alanlar olarak belirlendiği ifade edildi.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, etkinliğin 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında Mersin TTO koordinasyonunda ve çeşitli kurumlarla iş birliği içinde yapıldığını söyledi. 104 proje başvurusu yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, "Bu projelerden 16 jüri üyesinin ön değerlendirmesi sonucunda etkinliğimizde 72 projeye yer verilmiştir. İlk üç proje, jüri üyeleri tarafından belirlenecek ayrıca 2 projeye de mansiyon ödülü takdim edilecektir" dedi.

Etkinliğin akademik sorumlusu Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı ve Mersin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yürütme Kurulu üyesi Doç. Dr. Fahri Özsungur ise proje pazarlarının üniversite ve sanayicileri bir araya getirmekten öte bütünleştirici ve sinerji getirici bir özeliği bulunduğunu kaydetti.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin projeleriyle sanayici arasındaki iş birliğinin artırılmasının ileriye dönük fikirler için bir öncü olacağını belirten Doç. Dr. Özsungur, "Bu etkinliğin daha da büyüyerek üniversitemiz misyon ve vizyonumuzla bağlantılı olarak uluslararası arenada önemli başarılara yol açacağını düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN