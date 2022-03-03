MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor - Son Dakika
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MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor

03.03.2022 09:55
MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, araç ve iş makinelerinin arıza, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, araç ve iş makinelerinin arıza, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MESKİ, 2021 yılında 589 bakım, bin 527 onarım ve 3 bin 771 arıza olmak üzere toplam 5 bin 887 adet bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, araç ve iş makinelerinin her türlü bakım ve onarım çalışmalarını Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığına bağlı Araç Bakım, Onarım ve İşletme Şube Müdürlüğünde gerçekleştiriyor. Hizmet araçlarının her türlü bakım, onarım ve tedarik işlemlerini kendi bünyesinde bulunan uzman personel tarafından yapan MESKİ, herhangi bir dış servise ihtiyaç duymadan hizmetlerini sürdürüyor.

Mersin'in tüm bölgelerine hızlıca ulaşan "Mobil Bakım Onarım Aracı" ile arızalara kısa sürede müdahalede bulunan MESKİ ekipleri, hizmetlerin herhangi bir aksama yaşanmaksızın sürmesini sağlıyor. Bakım ve onarım hizmetlerine ağırlık vererek, periyodik kontrollerini sıklaştıran MESKİ, böylece bünyesinde bulunan araçların kullanım ömrünü uzatıyor. Ekonomik olarak da tasarruf sağlayan MESKİ, hizmetlerini en etkin ve verimli şekilde sürdürüyor. - MERSİN

MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor
MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor
MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor

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Kara yollarında durum Kara yollarında durum

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Tragger, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MESKİ, araç ve iş makinelerini bakım ve onarımdan geçiriyor - Son Dakika


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