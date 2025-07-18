Meslek Liseleri Geleceğin Teminatı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih döneminin başlamasıyla birlikte gençlere seslenen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, meslek liselerinin sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Kesikbaş, "Meslek liseleri artık klasik algıların çok ötesinde, çağın gereklerine göre eğitim sunan, mezunlarını doğrudan iş dünyasına hazırlayan kurumlardır. Gençlerimiz meslek liseleriyle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebilir." dedi.

Üreten nesiller, güçlü gelecek

Kesikbaş, meslek liselerinin sanayinin dinamik yapısına uygun şekilde yeniden yapılandığını belirterek, "Günümüzde sadece üniversite diploması değil, bir meslek sahibi olmak da çok büyük önem taşıyor. Bugün birçok meslek lisesi, laboratuvarlardan üretim atölyelerine kadar sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiriyor. Bu okullardan mezun olan gençlerimiz, iş dünyasına hem donanımlı hem de deneyimli olarak katılıyor." ifadelerini kullandı.

Meslek liseleri değişiyor, dönüşüyor

Eskişehir'de meslek liseleriyle yürütülen ortak projelere ve iş dünyasının desteğine de değinen ESO Başkanı, "Bugün birçok meslek lisemizin yönetiminde sanayi temsilcileri var. Müfredatlar sanayinin ihtiyaçlarına göre güncelleniyor. Bu işbirliği sayesinde öğrenciler hem teknolojiyle erken tanışıyor hem de mezun olduklarında iş bulma konusunda önemli bir avantaja sahip oluyorlar." diye konuştu.

Tercihlerde meslek liselerine yer verin

Kesikbaş, sözlerini, "Tüm gençlerimize ve ailelerine çağrım açık; meslek liseleri sadece bir alternatif değil, güçlü bir gelecek inşa etmek için en doğru tercihlerden biridir. Sanayinin aradığı insanlar arasında yer almak isteyen her gencimizi meslek liselerine davet ediyorum." şeklinde tamamladı. - ESKİŞEHİR