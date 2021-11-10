Üye Girişi
Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek - Son Dakika

Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek

10.11.2021 23:33

Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek Türk sanayisinin gelişmesi ve üreten bir ülke olabilmek mesleki eğitime verilen önemden geçiyor.

Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek

İSTANBUL - Türk sanayisinin gelişmesi ve üreten bir ülke olabilmek mesleki eğitime verilen önemden geçiyor. Ahilik sisteminde mesleki eğitimin değerli görüldüğünü söyleyen Mehmet Vural Koç, "Mesleki eğitimi artırmak için elimizden geleni değil, gereğini yapmaya çalışıyoruz. Devletimizde bu konuda ciddi adımlar atıyor" dedi

Çalışmayı ve üretmeyi şart koşan Ahilik sisteminde, en önemli konu mesleki eğitim olarak görülüyor. Meslek edinmek, meslekte uzmanlaşmak ve kaliteli mal üretmek sistemin temel unsurlarından. Bu yüzden Ahilik sisteminde, mesleki eğitime özel önem veriliyor. Mesleki eğitimin ülke ekonomisi, üretim yapabilmesi ve sanayi sektöründe gelişebilmesi için öneminin büyük olduğunu ayrıca Anadolu'da Ahilik ve mesleki eğitimin bin yılı aşkındır devam ettiğini belirten İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Vural Koç, "Milli kalkınma hamlesini atabilmemiz ve sanayi sektöründe gelişmemiz için mesleki eğitimin yanında ahlak eğitimi yani Ahilik de önemli rol oynuyor. Bu uygulamayı kullanan en iyi ülkeler Almanya ve Japonya" dedi.

"Bir ülkenin en önemli parçası meslek eğitimidir"

Ülkelerin en önemli taşı olarak meslek eğitimini benimsemesi gerektiğini belirten Koç, "Ülkenin gelişme bileşkesine baktığımız zaman bunlardan en önemlisi meslek eğitimidir. Dünyaya baktığımız zaman meslek eğitimine önem vermeyen yani üretmeyenler ülkeler gelişememektedir ve ülke ekonomisini yukarıya kaldıramamaktadır. 60'lı yıllara baktığımız zaman meslek okullarına çocuklar imtihanla alınırdı şuan ise dışarda kalan öğrencileri meslek okullarına alıyorlar. Bu yüzden mesleki eğitimi arttırmak için elimizden geleni değil gerekeni yapıyoruz. Devletimiz şuanda mesleki eğitime büyük önem veriyor ve ciddi adımlar atıyor. Bu hızla devam edilmesini frene basılmamasını arzuluyoruz çünkü meslek eğitimi bir ülke için en önemli konu" şeklinde konuştu.

"Alın terinin yanında akıl teri de gerekli"

Alaylı ustaların önemli olduğunu fakat mutlaka eğitimli ustalarımızın da olması gerektiğini belirten Koç, "Ülkenin üreten bir toplum olabilmesi için meslek eğitimi olmazsa olmazıdır. Alaylı ustalar ve kalfalara ne kadar ihtiyacımız varsa mesleki eğitimi almış ustalarımıza ihtiyacımız var. Alın terinin yanında akıl terinin akıtmayan ustalarımız olmazsa ülkemiz kalkınamaz. Milli kalkınma hamlesini gerçekleştiremeyiz ve kişi başına olan milli gelirini arttıramayız. Toplum olarak mesleki eğitim hamlesi yapmak zorundayız. Üreten bir toplum olmamız lazım. Sattığımız ürünlerin katma değerinin yüksek olabilmesi, kilosunun 3 dolarların üstüne çıkabilmesi için mutlaka meslek eğitimi almış ve ahlaklı ustalar gerekli. Bu dediklerim olduğu zaman ülke hızla gelişir ve kalkınır. Almanya ve Japonya mesleki eğitimi en iyi kullanan ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

"Meslek sahibi olursak üretebilir, çoğaltabilir ve geliştirebiliriz"

Ahiliğin birinci şartının meslek sahibi olduğunu söyleyen Ahi Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Yaşar Tükek, "Ahilikte meslek sahibi olmayan bir kişi ahilik müesseselerine giremez mutlaka meslek sahibi olması gerekir. Meslek sahibi olan kişilerden kurulmuş ve bin yılı aşkın Anadolu'da var olan bir teşkilattır. Her şey üretimle başlar. Meslek sahibi olduğumuz takdirde bunu geliştirebiliriz, çoğaltabiliriz ve üretim yapabiliriz. Sanayileşme ve üretim dünyada en önemli alanlar. Üretim yapamayan toplumlar süreç içerisinde yok olur. Üretim yapabilmek içinde mutlaka meslek sahibi olmak gerekir" dedi.

Sözlerine devam eden Tükek, "Ahilikte ilk önce ahlak eğitimi verilir. Ahlak eğitiminden sonra başarılı olan gencin çıraklık evresi başlar. Meslek eğitiminde öğrencinin kabiliyetine ve karakterine göre hangi mesleğe uygun olduğu belirlenir. Belirlenen meslek öğrenciye ahlaki kaideler çerçevesinde öğretilir. Ahilik bilincinde yaygınlaşması son derece kolaydır ve önemlidir. İş yerlerimize baktığımızda ise verimlilik, kalite, iş yerindeki ahlaki kurallar, etik değerler önemlidir. Ahilik ahlakıyla birlikte üretim yapmak ayrıca güzel ve heyecanlı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız işleri bir sonraki nesile aktarmak için mesleki eğitim ve ahilik önemli"

Ahilik sisteminin mesleki eğitime önem gösterdiğini belirten Tükek, " Türkiye'de sanayi sürekli olarak gelişmektedir. Mesleki eğitimin sanayi için önemi çoktur ve çok büyük katkısı vardır. Eğer biz Ahilik kurallarına ve mesleki eğitim okullarımıza değer verirsek ilerde daha çok işyerlerimizi üçüncü nesile aktarabiliriz. Bugün yaptığımız işler 2'nci veya 3'üncü nesile erişemiyorsa ahilik kurallarının ve mesleki eğitimin eksik kalması anlamına gelir. Ahilik ilkesine ve mesleki eğitim sistemimize önem gösterdiğimiz takdirde hem üretimimiz artacaktır hem de yaptığımız işleri ileriki nesillere aktarabilmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek
Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek
Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek
Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek

Togo Cumhuriyeti, Ahilik, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı 23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda 22:58 Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı 22:49 Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti 21:35 Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor 21:03 Son Dakika: BioNTech aşısında 3. doz aşılama yarından itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlara açılıyor Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı 20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum 19:18 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim

Son Dakika Haberleri
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
23:25 Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş
22:58 Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda
22:52 Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk bilgisayarı 400 bin dolara alıcı buldu
22:49 Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif reddedildi
22:49 Nişanlısına sarkıntılık eden arkadaşını öldürmüştü! O katil zanlısına iyi hal indirimi uygulandı
22:26 Masumlar Apartmanı dizisi milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verecek
22:01 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı
22:00 Ayrılanlar şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den giden 17 futbolcunun son durumu
21:27 Pelkas'ın arkadaşı listesinin zirvesinde! Fenerbahçe, Attila Szalai'ın alternatifini belirledi
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş Ablasını öldüren sanığın iddianamesinde sonuca varıldı! Talihsiz kadın boğazı kesik şekilde ana yola kadar gitmiş         
23:25
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı         
22:02
Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü         
21:33
Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı         
20:14
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz         
19:37
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 23:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: Mesleki eğitime daha fazla ağırlık verilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement