Mesudiye'ye Hayvan Organize İhtisas Bölgesi müjdesi - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayvancılığın her geçen gün geliştiği Mesudiye ilçesinde Hayvan Organize İhtisas Bölgesi açılacağını ve besi için de büyük bir yem fabrikası kurulacağını açıkladı.

Başkan Güler, Mesudiyeli muhtarlarla yaptığı toplantıda yaptığı açıklamada, ilçeye 25 bin hayvan kapasiteli Hayvan Organize İhtisas Bölgesi ile yem fabrikası müjdesi verdi. Başkan Güler, hayata geçirilen yatırımları işaret ederek, "Devlet kuşu Mesudiye'nin başına konmuş oluyor. İstiyoruz ki bir yandan geliriniz artsın bir yandan da gurbete çıkmak yerine gurbettekiler buraya gelsin. Gurbet türküleri söylemeyin gelin burada hep birlikte neşeli türküler söyleyelim" dedi.

"İlçeye 60 milyon liralık alt yapı yatırımı yaptık"

Gece gündüz çalışarak Mesudiye'ye önemli yatırımların kazandırıldığını ifade eden Başkan Güler, ilçeye 60 milyon liralık alt yapı yatırımı yapıldığını kaydetti. Başkan Güler konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Bizler sizler için gece gündüz çalışarak güzel çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesudiye'nin alt yapısı için 60 milyon liralık yatırım yaptık. Dereyolu diye bilinen Karadeniz- Akdeniz yolunu benim bakanlığım döneminde hem Topçam Barajı'na ulaşmak için yaptık. Tünelleri de yaparak yolu hizmetinize açtık. Daha evvel 4.5 saatte gidilen Mesudiye'ye şimdi 1 saate gidilebiliyor. Bu da size büyük bir katkı. Bunun bir de şöyle güzel bir tarafı var Akdeniz-Karadeniz yolu olduğu için artık 6 saatte Mersin'e iniyorsunuz. Bu Mesudiye için çok büyük bir avantaj. İthalat ihracat da oradan yapılmış olacak. Dedelerimizin hayal ettiği projeydi. Bunu Allah bize nasip etti."

"Mesudiye tarım ve hayvancılığın merkezi olacak"

Başkan Güler Mesudiye'nin tarım ve hayvancılığın merkezi olacağını ifade ederek, ilçeye yeni yatırım müjdeleri verdi. Başkan Güler, "İlçeye dev proje müjdelerimiz var. Yavşan göletini yapacağız ve sizin su probleminiz tamamen çözülmüş olacak. Birde Hayvan Organize İhtisas Bölgesi açıyoruz. Önce orada 15 bin hayvan olacak. İkinci etapta bu sayı 25 bine çıkacak. 1500 kişiye de istihdam sağlayacak. Burada hayvan hastanesi et entegre tesisi, biyogaz üretimi aynı zamanda da büyük bir besicilik tesisi olacak. Mesudiye tarım ve hayvancılığın merkezi olacak. Besi için de oraya büyük bir yem fabrikası kuruyoruz. Yani devlet kuşu Mesudiye'nin başına konmuş oluyor. İstiyoruz ki bir yandan geliriniz artsın bir yandan da gurbete çıkmak yerine gurbettekiler buraya gelsin. Gurbet türküleri söylemeyin gelin burada hep birlikte neşeli türküler söyleyelim" diye konuştu.

"Kuvveti sizden alıyoruz"

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de hayata geçirilen yatırımların öncüsü olduğu için Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Gül, "Mesudiye olarak tarım ve hayvancılıkta öncü güç olarak kuvveti sizden alıyoruz. Türkiye'de örnek model olan büyük baş hayvan otelimizde bu sene 300'e yakın hayvanı ağırladık. Artık insanlar bizde gördüğü için daha rahat hayvancılık yapıyor ve hayvanlarını bize bırakabiliyorlar. Hayvancılık Organize Bölge Sanayi Projesi Mesudiye'de sevinçle karşılandı. Mesudiye ilçemize sürekli pozitif ayrımcılık yapan havaalanı, Karadeniz Akdeniz yolu, üniversite gibi yatırımlara öncülük eden ve 3 yıl önce 'Arkadaşlar gıda konusunda tedbirli olun' diyerek Düşünen Üreten Yarışan Ordu düşüncesini hep birlikte hayata geçirmemizi sağlayan Sayın bakanımız ve ekibini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU