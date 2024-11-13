Meta, Instagram ve WhatsApp Davasında Yargılanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Meta, Instagram ve WhatsApp Davasında Yargılanacak

ABD yargıcı, Meta'nın FTC tarafından açılan antitröst davasında yargılanmasına karar verdi.

13.11.2024 21:48
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NEW Facebook'un sahibi Meta'nın, Instagram ve Whatsapp'ı satın almasıyla ilgili ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) açtığı antitröst davasında yargılanmasına karar verildi.

ABD'de bir federal yargıç, Meta'nın Facebook platformundaki bazı kısıtlamalarının meşru ticari gerekçelere sahip olduğu yönündeki argümanlarını kabul etti.

Ancak şirketin Instagram ve WhatsApp'ı satın almasının "tüketiciler için iyi olduğu ve kişisel sosyal ağ pazarına hakim olma çabası olmadığı" yönündeki savunmasını reddeden yargıç, Meta'nın FTC'nin açtığı antitröst davasında yargılanmasına karar verdi.

Federal yargıcın kararında, taraflarla bu ay yapılacak görüşmede duruşma tarihinin belirleneceği kaydedildi.

Meta sözcüsü konuya ilişkin değerlendirmesinde, delillerin Instagram ve WhatsApp'ın satın alınmasının rekabet ve tüketiciler için iyi olduğunu göstereceğinden emin olduklarını belirtti.

FTC sözcüsü de davanın Meta'nın tekel gücünü sınırlamak ve sosyal medya ekosisteminde rekabeti yeniden sağlamak için önemine işaret etti.

Meta, davanın düşürülmesini istemişti

Komisyon, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te Whatsapp'ı 19 milyar dolara satın aldığında şirketin sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020 yılında dava açmıştı.

FTC, Meta'nın söz konusu uygulamalar için fazla ödeme yaptığını öne sürmüştü.

Meta, nisan ayında federal yargıçtan FTC'nin davasını duruşma yapılmadan reddetmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Instagram, Whatsapp, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meta, Instagram ve WhatsApp Davasında Yargılanacak - Son Dakika

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