Meta'nın Uygulamalarında Erişim Sorunu

Ekonomi

NEW Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'te dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Downdetector verilerine göre kullanıcılar, söz konusu uygulamalara New York saatiyle 12.50 (TSİ 20.50) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Dünya genelinde on binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "WhatsApp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Meta'dan yapılan açıklamada da "Teknik bir sorunun bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişimini etkilediğinin farkındayız. İşleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." değerlendirmesi yer aldı.