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Metal Emekçileri MESS'in Yoksulluk Zamını Kabul Etmiyor - Son Dakika
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Metal Emekçileri MESS'in Yoksulluk Zamını Kabul Etmiyor

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi için yaptığı açıklamada, metal emekçilerinin hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı karşısında MESS'in dayattığı yoksulluk zammını kabul etmediklerini belirtti. Değirmenci, üyelerin refahını sağlayacak ücret artışları için mücadele edeceklerini vurguladı.

Metal Emekçileri MESS\'in Yoksulluk Zamını Kabul Etmiyor
09.01.2024 - 12:10,
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Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, metal emekçilerini yakından ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak, "Ülkemizdeki hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ortadayken, tüm mal ve hizmetlere yapılan zamlar emekçilerin belini bükerken, işveren sendikası MESS'in bizlere dayatmış olduğu yoksulluk zammını asla kabul etmiyoruz. Metal emekçileri olarak sabır taşımız çatlamak üzere." MESS'in adeta milim milim artırdığı ücret tekliflerine karşı, katmer katmer sinirlerimiz bozuluyor. Bu teklifler tahammül sınırlarımızı zorluyor. Üyelerimizin refah ve mutluluğunu sağlayacak olan ücret artışlarını alana kadar her türlü mücadeleyi vermeye kararlıyız" dedi.

Özçelik-İş Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu sözleşme müzakerelerinde anlaşma sağlanamamış, daha sonra arabulucu aşamasında da bir sonuca ulaşılamamıştı. Bu sürecin ardından işveren sendikası MESS'in çağrıları sonrası, taraflar iki ayrı zamanda yeniden görüşmeler yapmış, fakat bu görüşmelerden de herhangi bir anlaşma çıkmamıştı.

Gelişen bu sürecin üzerine basın açıklaması yapan Özçelik-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Üyelerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, ülkemizdeki hayat pahalılığı gerçeğini göz önünde bulundurarak hazırladığımız sözleşme taslağımızı MESS'e sunmuştuk. MESS ile yaptığımız ilk toplantının üzerinde neredeyse 3 buçuk ay geçti. Bu süreçte yaptığımız her toplantıda çalışanların enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaşadığı sıkıntıları, MESS yetkililerine defalarca anlatmamıza rağmen, şuana kadar herhangi bir sonuç alamadık. Biz, bu süreç, masada ve huzur içerisinde bitsin derken, birileri bizleri sokaklara, meydanlara inmeye zorluyor. Metal emekçisinin alın terinin son damlasına kadar karşılığını almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse meydanlara da ineceğiz. Üretimden gelen gücümüzü göstermek adına başlattığımız eylemlerimizi artırmaya başladık. Adana'daki TEMSA işyerimizde yüzlerce üyemiz ve teşkilat mensuplarımızla mücadele meşalemizin fitilini ateşledik. Bunu, ülke genelindeki fabrikalara yaymaktan da çekinmeyiz. MESS daha fazla emekçilerin sinir uçlarına dokunmadan, isteklerimize makul cevaplar versin" ifadelerini kullandı.

"İşçinin aklı sözleşmede"

"Fabrikalardaki üretimin en önemli aşaması işçinin emeğidir" diyen Değirmenci, 26 Eylül tarihinde MESS ile başlattığımız sözleşme sürecimizde, MESS'in günümüz geçim koşullarıyla örtüşmeyen, hayat pahalılığını göz ardı eden, işverenlerin menfaatini gözeten teklifleri nedeniyle, metal emekçilerinin moral ve motivasyonu düşmüş durumda. İşçinin aklı sözleşmeden çıkacak olan zam oranında. Böylesi bir süreçte, bu işçiden verim alabilir misiniz. Ücret artışı yapmakta ayak sürüdüğünüz işçiden fedakarca bir çalışma bekleyebilir misiniz. MESS, eğer bu süreçte işçiden verim de alırız, fedakarca bir çalışma da bekleriz diyorsa, yanılıyor. Çıktığımız bu yoldan hakkımızı almadan dönmek yok. Metal emekçisine verilmiş sözümüz var. Emekçilere ve ailelerine karşı sorumluluklarımız var. Sonuçları ne olursa olsun, üyelerimizin yüzünü güldürecek, onlara bu hayat pahalılığında nefes aldıracak bir sözleşme imzalayacağız. Hiç kimse de bu inancımızı kıramayacak. Bu da böyle biline" diyerek MESS'e bu işin daha fazla uzatılmaması çağrısında bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Metal Emekçileri MESS'in Yoksulluk Zamını Kabul Etmiyor - Son Dakika


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