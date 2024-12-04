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Ekonomi

Metal Sanayisinde Grev Kararı

MESS üyesi firmalarda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi, grev kararı alındı.

04.12.2024 15:48
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi olan Arıtaş Kriyojenik, Grid Solutions, Hitachi Energy ve Schneider Elektrik için devam eden münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işverenler teklifini üçüncü kez revize etti ancak anlaşma sağlanamadı.

MESS'ten yapılan açıklamada, MESS üyesi işyerleri için münferit toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artış teklifi, yüzde 18,3'lük enflasyona karşılık 22 Kasım'da ikinci kez revize edilerek yüzde 36,5'a yükseltildiği ancak teklif yetkili sendika olan Birleşik Metal-İş tarafından kabul görmemesinin ardından Hitachi Energy'de bugün itibarıyla uygulanacak şekilde grev kararı alındığı belirtildi.

Söz konusu işyerleri için, 2 Aralık'ta ilk 6 ay için ortalama ücret artışı yüzde 40 olacak şekilde yeniden revize edildiği kaydedilen açıklamada, "Böylelikle yapılan teklif, ilgili dönem enflasyonunun 2 katını dahi geçmiş oldu. Ancak yeni teklif de sendika tarafından kabul görmedi. Bu kapsamda söz konusu diğer üç işletmede de önümüzdeki günlerde grev kararı alınması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, yüzde 18,3'lük enflasyona karşılık, aynı dönem enflasyonun iki katından fazla olacak şekilde, yüzde 40 ücret artışı teklif edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak koşulları zorlayarak yapılan bu teklif ve uzlaşma adımı maalesef karşılık bulmadı. Grev kararları alınmaya başlandı. Sanayimizin ve üyelerimizin gerçekleriyle örtüşmeyen talepler neticesinde, metal sanayiindeki şirketler uluslararası platformda rekabetçiliğini kaybetme noktasına geldi. Geçtiğimiz 2 yılda, söz konusu dört üyemiz için son yapılan teklif ile birlikte, enflasyonun 2 katından daha fazla bir ücret artış seviyesine gelinmiş oldu. Çalışma arkadaşlarımızın gelirleri, bugün itibariyle brüt asgari ücretin 3,5 katı seviyesine ulaştı. Teklifle birlikte ortalama gelirler, bugün itibariyle brüt 73 bin lira seviyesine geldi.

Üye işyerlerimizde maaş ve ikramiye dışında, sağlık sigortası, yakacak yardımı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ödenekleri, yıllık izin ödeneği, erzak paketleri, kıdem altını, postabaşılık tazminatı, gece çalışma tazminatı, vardiya primi, kanuni sürelerin üzerinde uygulanan izinler, üretim primi, devam primi ve çalışanların meslek lisesinde okuyan çocukları için burs imkanı gibi birçok ilave sosyal hak sağlanıyor."

Sözleşme sürecinde, yüzde 18,3'e isabet eden 6 aylık bir enflasyon dönemine ilişkin, yaklaşık yüzde 126 ücret artışı talep edildiği aktarılan açıklamada, artış talebinin enflasyonun neredeyse 7 katı seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ücret dışı ilave talepler de dikkate alındığında, 1 yıllık toplam artış talebinin yüzde 250 seviyelerine ulaştığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İmalat sanayiinde ciddi zararlara yol açabilecek bu seviyedeki taleplerin karşılanması işletmeler açısından mümkün değil. Bu kapsamda ilgilileri, işçi-işveren bütünlüğünü koruyacak şekilde ortak bir paydada buluşmaya davet ediyoruz. MESS olarak uzlaşmacı yaklaşımımızı korumayı sürdürerek, ilgili dört üyemiz için yürütülen toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin masa başında tamamlanması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Sendika, Türkiye, Spor, Son Dakika

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