Mevduat 192,7 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mevduat 192,7 Milyar Lira Azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 6 Aralık'ta 18 trilyon 434 milyar liraya geriledi.

12.12.2024 16:54
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 192,7 milyar lira azalarak 18 trilyon 434 milyar 152 milyon 678 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 6 Aralık ile biten haftada 192 milyar 699 milyon 855 bin lira azalışla 18 trilyon 434 milyar 152 milyon 678 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,75 düşüşle 11 trilyon 284 milyar 625 milyon 74 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,32 azalışla 6 trilyon 345 milyar 53 milyon 668 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 191 milyar 945 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 162 milyar 713 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 6 Aralık itibarıyla 2 milyar 693 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,45 artarak 1 trilyon 858 milyar 887 milyon 232 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,40 yükselişle 1 trilyon 917 milyar 361 milyon 165 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,25 azalışla 2 trilyon 238 milyar 656 milyon 180 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 451 milyar 304 milyon 128 bin lirası konut, 58 milyar 167 milyon 240 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 349 milyar 415 milyon 864 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 6 Aralık ile biten haftada 67 milyar 151 milyon 946 bin lira artarak 15 trilyon 29 milyar 326 milyon 754 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,33 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mevduat 192,7 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika

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