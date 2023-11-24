Bankalar faizi 20 yılın zirvesine çıkardı! 500 bin TL'ye aylık 18 bin lira veriyorlar

Merkez Bankası dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisinin üzerinde 500 baz puanlık artış yapan Merkez, faizi yüzde 35'ten yüzde 40'a yükseltti. Böylece son 6 ayda 3.150 puanlık faiz artışı yapılmış oldu. Merkez'in faiz artışlarıyla mevduat faizlerinde de büyük artış oldu. Bazı bankalar 500 bin TL'ye aylık 18 bin liradan fazla para veriyor.

20 YILIN ZİRVESİNDE

Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli mevduatlara uygulanan ortalama faiz geçen hafta itibarıyla yüzde 46'yı aştı ve 20 yılın zirvesine ulaştı.

YÜZDE 50'Yİ AŞABİLİR

Dünkü faiz artışı sonrası bazı bankalar mevduat faizlerinde 2 puanlık daha artış yaptı. Uzmanlar TL mevduatında faiz oranlarının kısa sürede yüzde 50'nin üzerine çıkabileceğini belirtti.

YILBAŞINDAN BU YANA 2'YE KATLANDI

Sene başında söz konusu vadeye uygulanan ortalama faiz yüzde 24 seviyesindeydi. Mayıs 2022'de ise yüzde 17'nin altına gerilemişti.