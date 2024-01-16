MEVKA 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Konya\'da Gerçekleştirildi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2024 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Karaman Valisi ve MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı H. Engin Sarıibrahim ve Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MEVKA Yönetim Kurulu Toplantısında, Konya-Karaman Bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar ve ajans faaliyetleri değerlendirildi. Konya'da gerçekleşen toplantıya ayrıca Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Karaman TSO Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve MEVKA uzmanları da katıldı. - KONYA