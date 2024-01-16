 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MEVKA 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MEVKA 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da Gerçekleştirildi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2024 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Konya'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Konya-Karaman Bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar ve ajans faaliyetleri değerlendirildi.

MEVKA 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Konya\'da Gerçekleştirildi
16.01.2024 - 14:44,
Abone Ol

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), 2024 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Karaman Valisi ve MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı H. Engin Sarıibrahim ve Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen MEVKA Yönetim Kurulu Toplantısında, Konya-Karaman Bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar ve ajans faaliyetleri değerlendirildi. Konya'da gerçekleşen toplantıya ayrıca Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Karaman TSO Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve MEVKA uzmanları da katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karaman, Mevlana, Konya, Ajans, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MEVKA 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 15:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: MEVKA 2024 Yönetim Kurulu Toplantısı Konya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement