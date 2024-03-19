Mezitli Belediyesi, Küçük Sanayi Esnafını Bir Araya Getirmek İçin İmar Planları Hazırladı

Ekonomi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçe geneline dağılmış olan küçük sanayi esnafını sektörel bazda ortak çalışma alanlarında bir araya getirmek amacıyla yeni imar planları hazırladıklarını belirterek, "İmar planları bu hizmet dönemimiz içerisinde tamamlandı. Önümüzdeki dönemde ise planlanan başta Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere, bu çalışma alanlarının uygulanmasını, ilçenin ekonomik durumunu ve istihdam imkanlarını geliştirecek projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Atatürk Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sanayi esnafıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, gelecek dönem için sanayi sitesiyle ilgili önemli projelerini açıklayan Başkan Tarhan, ilçenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını belirttiği yeni dönem projelerinden de söz etti. Başkan Tarhan, yeni dönemde Küçük Sanayi Sitesi'nin modernizasyonu ve genişletilmesi için kapsamlı bir çalışma programı hazırladıklarını belirtirken, mevcut sanayi sitesinin yetersizliğinden kaynaklı olarak ilçe geneline dağılmış olan küçük sanayi esnafını bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Daha modern bir Küçük Sanayi Sitesi'ni ilçemize kazandıracağız"

Mezitli'nin ekonomik durumunu ve istihdam imkanlarını geliştirecek projelerin uygulanması için hazırlıkların tamamlandığını ve önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğini belirten Başkan Tarhan, "Önümüzdeki beş yıllık çalışma programımızda, artık ilçe merkezi içerisinde kalmış olan mevcut Küçük Sanayi Sitesinin tasfiye edilmesi, bunun yerine daha yeterli büyüklüğe sahip, daha doğru yer seçimiyle, daha modern bir Küçük Sanayi Sitesini ilçemize kazandırılmasını planladık. Alternatif ekonomik sektörleri desteklemek, mevcut Küçük Sanayi Sitesi'nin yetersizliğinden kaynaklı ilçe geneline dağılmış olan küçük sanayi esnafını sektörel bazda ortak çalışma alanlarında bir araya getirmek amacıyla hazırladığımız imar planları bu hizmet dönemimiz içerisinde tamamlandı. Önümüzdeki dönemde ise planlanan başta Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere, bu çalışma alanlarının uygulanmasını, ilçenin ekonomik durumunu ve istihdam imkanlarını geliştirecek projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN