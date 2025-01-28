MHP Heyeti DOSABSİAD'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

MHP Heyeti DOSABSİAD'ı Ziyaret Etti

MHP Heyeti DOSABSİAD\'ı Ziyaret Etti

MHP Bursa Heyeti, DOSABSİAD ile iş birliği ve ekonomik destek için bir araya geldi.

28.01.2025 15:21
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Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan MHP Bursa Heyeti'ni ağırladı.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in ev sahipliğindeki buluşmada, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Onur Kutlualp, M.Akif Dikici, Şerife Faidelibaş, Vedat Kayaoğlu, Genel Sekreter Murat Kabadayı ile üyeler Candan Akman, Cengiz Yedikardeş ve Rıdvan Kar da yer aldı. Derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında önemli istişarelerde bulunulan ziyarette, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'e günün anısına hediye takdim etti.

'Kentimiz için dayanışma ve işbirliğine hazırız'

Başkan Çevikel, nazik ziyaret için teşekkür ettiğini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin iş dünyasına gösterdiği yakın ilgi, bölgemizdeki sanayicilere güç ve moral veriyor. Nazik ziyaretiniz ve DOSABSİAD'a olan desteğiniz bizim için büyük değer taşıyor. Birlikte daha güçlü bir Bursa ekonomisini sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türk Devletleri Teşkilatlanmasındaki çalışmalarınızı çok önemli buluyoruz, bizlerde iş dünyası olarak 'Güçlü Bir Türk Dünyası' adına ticari ve sosyal ilişkilerimizin gelişmesi için sizlerle çalışmaya her zaman hazırız. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu'na, İl Başkanı Muhammet Tekin'e, Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi'ye, İl Yönetim Kurulu ve tüm MHP Teşkilatına ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sanayicilerimizin Yanındayız"

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ise yaptığı konuşmada, Bursa'nın ekonomik kalkınmasında sanayicilerin oynadığı kritik rolü vurgulayarak, "Bursa, Türkiye'nin sanayi başkentlerinden biri ve DOSABSİAD gibi güçlü derneklerin çabaları bu kalkınmanın temel taşıdır. Sanayicilerimizin her zaman yanındayız ve onları daha gür duyurmak adına üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız" dedi.

"Omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz"

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin de kentteki ekonomik büyümenin iş dünyası ile siyaset arasındaki birliktelikle daha da güçleneceğini belirtti. Tekin, "Bursa'da üreten ve değer katan tüm sanayicilerimizle omuz omuza vererek çalışmaya devam ediyoruz. Bugünkü ziyaretimiz de bu dayanışmanın önemli bir göstergesidir" diye konuştu.

Bölgedeki sanayicilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi ise, "DOSABSİAD gibi değerli bir kurumla güçlü iletişim ve iş birliği içinde olmak, bölgesel ekonomiye katkı sağlamak için büyük önem taşıyor" dedi - BURSA

Kaynak: İHA

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