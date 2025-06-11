Migros Deniz Market Yaz Sezonunu Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Migros Deniz Market Yaz Sezonunu Açtı

11.06.2025 11:34
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Migros, Göcek koylarında Deniz Market teknesiyle hizmet vermeye başladı, yeni tekneyle erişim büyüdü.

Migros, Deniz Market teknesi ile yaz sezonunu açarak Muğla'nın Göcek koylarında hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros Deniz Market, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Göcek koylarında 10. kez demir aldı. Bu yıl filosuna eklenen ikinci teknesi "Deniz Market Turuncu" ile hizmet ağını genişleterek daha fazla koya ulaşmaya başlayan Migros, Ege koylarında müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını gerçek mağaza ortamında karşılıyor.

Toplam 45 metre uzunluğunda ve 168 metrekare satış alanına sahip Migros Deniz Market, deniz üzerindeki misafirlerine karadaki market konforunu sunarken, paketli meyve-sebze, taze balık, şarküteri, sıcak fırın ürünleri, dondurma, su, tekstil ve deniz malzemeleri dahil olmak üzere 4 binin üzerinde ürün seçeneğiyle alışveriş deneyimini denize taşıyor.

Bu sezon hizmete başlayan ikinci tekne "Deniz Market Turuncu", 18 metre uzunluğu ve 50 metrekarelik satış alanıyla daha dar koylara kolayca manevra yapabilecek şekilde tasarlandı. Yaklaşık 1500 ürün seçeneği olan Deniz Market Turuncu, Osmanağa, Akbükü, Kille, Büyükova, Yassıcalar Adası ve Göcek Adası gibi daha önce erişilemeyen koylara da ulaşım sağlıyor.

Migros Deniz Market, yaz boyunca haftanın 7 günü hizmet veriyor. Ayrıca alışverişlerini kendisi yapmak isteyen müşteriler, telefondan iletişime geçerek botla mağazaya taşınıyor, alışverişlerini yaptıktan sonra yine botlarla teknelerine ulaştırılıyor. Dileyen müşteriler ise Migros Sanal Market üzerinden sipariş vererek ürünlerini direkt teknelerine teslim alabiliyor. Ayrıca, mağazanın konumu denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla uyumlu şekilde anlık takip edilebiliyor. Bu sayede Göcek koylarında tatil yapanlar, deniz üzerindeki bu market hizmetine kolayca ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Güney Ege Bölge Direktörü Ekrem Yıldız, Deniz Market hizmetini, Migros'un "ulaşılabilirlik" vizyonunun bir parçası olarak başlattıklarını belirtti.

Yıldız, "İkinci tekneyle birlikte daha önce erişilemeyen koylarda da hizmet veriyoruz. Teknede ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünlerin yanı sıra, Deniz Market'teki fırınımızda hazırlanan, günlük olarak üretilen börek ve ekmek gibi fırın ürünlerini de 22.00'ye kadar sıcak olarak satışa sunuyoruz. Deniz Market ile sağladığımız hizmetlerin tatilcilerden ve işletmelerden gördüğü ilgiden mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Ekonomi, Migros, Turizm, Yaşam, Muğla, Göcek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Migros Deniz Market Yaz Sezonunu Açtı - Son Dakika

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