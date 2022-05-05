Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması

05.05.2022 10:42
Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması

Migros, Anneler Günü'nü avantajlı kampanyalarla karşılıyor.

Migros, Anneler Günü'nü avantajlı kampanyalarla karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, parfümden makyaj malzemesine, elektrikli küçük ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden çiçek ve çikolataya kadar binlerce çeşit üründe birçok farklı oranda indirim uygulayan Migros, her bütçeye uygun hediye alternatifleri sunuyor.

Migros, Anneler Günü'nü sürpriz bir hediyeyle taçlandırmak isteyen müşterileri için binlerce ürünü cazip indirimlerle sunuyor.

Seçili yüz, vücut, el bakım kremleri ve losyonlarda, duş jellerinin yanı sıra Nascita, B-Cure, Promani, Real Tecniques, Ecotools, Lush Lush, Mara ve Lionesse markalı makyaj aksesuarları yüzde 50 indirim avantajıyla Migros raflarındaki yerini aldı.

Anneler için parfümler, L'Oreal Paris, Maybelline, Golden Rose, Note, New Well markalı makyaj malzemeleri, saç boyaları, tıraş makineleri ve bıçakları yüzde 40, deodorantlar, elektrikli küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri (Katalog ve Aldım Bitti ürünleri hariç) ise yüzde 30 indirimli olarak 8 Mayıs'a kadar Migros müşterilerini bekliyor.

Züccaciye ürünlerinin en çok tercih edilen markalarından Paşabahçe, Borcam ve Lav ürünlerinde 5-9 Mayıs'ta yüzde 40 indirim fırsatı geçerli olurken, seçili porselen ve seramik mutfak gereçlerinde ise 6-9 Mayıs'ta yüzde 30 indirim geçerli olacak.

Afrika menekşesi 19,90 TL, Queen Kalanchoe 29,90 TL, Solo Plant orkide 89,90 TL, Anneler Günü özel aranjmanı 79,90 TL, çantalı buket aranjmanı 249,90 TL'den satışa sunuluyor.

Kutlama anlarına yakışan Elit Love kalp çikolata 21g 4,25 TL'lik, Şölen Milango Moments 76g çikolata çeşitleri 17,50 TL'lik, Elit gül çikolata 20g 25,00 TL'lik, Elit Love Chocolate kutu 105g 35,00 TL'lik cazip fiyatlarla satışta.

Migros, Gördüğünüze İnanın kampanyası ile fırsatları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında 8 Mayıs tarihinde Le Petit Marseillais duş jeli ve Neutrogena el kremi seti 49,90 TL yerine 21 TL, General Home dekoratif ahşap abajur 49,90 TL yerine 21 TL'lik çok cazip fiyatlarıyla Migros müşterilerini bekliyor.

YORUMLAR
500
Amazon Türkiye'den Anneler Günü'ne özel Hediye Rehberi Amazon Türkiye'den Anneler Günü'ne özel Hediye Rehberi

MİGROS TİC. A.Ş., Anneler Günü, Türk Lirası, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Engelli işçi bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Yargıtay işçiyi haklı buldu
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:50:18. #1.12#
SON DAKİKA: Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement