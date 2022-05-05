Migros ile her bütçeye uygun anneler günü kutlaması - Son Dakika

Migros, Anneler Günü'nü avantajlı kampanyalarla karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, parfümden makyaj malzemesine, elektrikli küçük ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden çiçek ve çikolataya kadar binlerce çeşit üründe birçok farklı oranda indirim uygulayan Migros, her bütçeye uygun hediye alternatifleri sunuyor.

Migros, Anneler Günü'nü sürpriz bir hediyeyle taçlandırmak isteyen müşterileri için binlerce ürünü cazip indirimlerle sunuyor.

Seçili yüz, vücut, el bakım kremleri ve losyonlarda, duş jellerinin yanı sıra Nascita, B-Cure, Promani, Real Tecniques, Ecotools, Lush Lush, Mara ve Lionesse markalı makyaj aksesuarları yüzde 50 indirim avantajıyla Migros raflarındaki yerini aldı.

Anneler için parfümler, L'Oreal Paris, Maybelline, Golden Rose, Note, New Well markalı makyaj malzemeleri, saç boyaları, tıraş makineleri ve bıçakları yüzde 40, deodorantlar, elektrikli küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri (Katalog ve Aldım Bitti ürünleri hariç) ise yüzde 30 indirimli olarak 8 Mayıs'a kadar Migros müşterilerini bekliyor.

Züccaciye ürünlerinin en çok tercih edilen markalarından Paşabahçe, Borcam ve Lav ürünlerinde 5-9 Mayıs'ta yüzde 40 indirim fırsatı geçerli olurken, seçili porselen ve seramik mutfak gereçlerinde ise 6-9 Mayıs'ta yüzde 30 indirim geçerli olacak.

Afrika menekşesi 19,90 TL, Queen Kalanchoe 29,90 TL, Solo Plant orkide 89,90 TL, Anneler Günü özel aranjmanı 79,90 TL, çantalı buket aranjmanı 249,90 TL'den satışa sunuluyor.

Kutlama anlarına yakışan Elit Love kalp çikolata 21g 4,25 TL'lik, Şölen Milango Moments 76g çikolata çeşitleri 17,50 TL'lik, Elit gül çikolata 20g 25,00 TL'lik, Elit Love Chocolate kutu 105g 35,00 TL'lik cazip fiyatlarla satışta.

Migros, Gördüğünüze İnanın kampanyası ile fırsatları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında 8 Mayıs tarihinde Le Petit Marseillais duş jeli ve Neutrogena el kremi seti 49,90 TL yerine 21 TL, General Home dekoratif ahşap abajur 49,90 TL yerine 21 TL'lik çok cazip fiyatlarıyla Migros müşterilerini bekliyor.