Migros Yenişehirli üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak - Son Dakika
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Migros Yenişehirli üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak

01.03.2022 10:42
Migros Yenişehirli üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak

Migros, Bursa Yenişehir Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Yenişehirli üreticilerden yaz döneminde toplamda 4 bin ton ürün alımı yapacak.

Migros, Bursa Yenişehir Belediyesi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında Yenişehirli üreticilerden yaz döneminde toplamda 4 bin ton ürün alımı yapacak.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, yerel üreticiye ve tarımsal üretime olan desteklerini artırarak sürdürüyor.

Migros, Yenişehirli üreticilerden yaz döneminde toplam 4 bin ton ürün alımı yapacak.

Migros, biberden patlıcana, bezelyeden barbunyaya domatese kadar birçok ürün çeşidi hasat tazeliğinde Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturacak.

Migros'un desteğiyle, kooperatiflerin gelişimine destek olmak ve bölgede yetişen ürünlerin ulusal pazarda değer görmesini sağlayan proje kapsamında çalışmalara başlandı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen projede, Migros tarafından verilen İyi Tarım Uygulamaları eğitimleri ile sürdürülebilir ve katma değerli üretimin gerçekleştirilmesini sağlanıyor. Kooperatiflere sağlanan altyapı destekleriyle üretim standartları yükseltilirken, depo kapasiteleri yüzde 50 artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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MİGROS TİC. A.Ş., Bursa Yenişehir, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Migros Yenişehirli üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Migros Yenişehirli üreticilerden 4 bin ton ürün alımı yapacak - Son Dakika
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