"Mihalıççık kirazı" hasadında sona gelindi - Son Dakika
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"Mihalıççık kirazı" hasadında sona gelindi

25.07.2022 10:09
"Mihalıççık kirazı" hasadında sona gelindi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yetiştirilen, rakımın yüksek olmasından dolayı geç olgunlaşan, aroması ve uzun raf ömrü dolayısıyla ihraç edilen kirazda hasat döneminin sonuna gelindi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yetiştirilen, rakımın yüksek olmasından dolayı geç olgunlaşan, aroması ve uzun raf ömrü dolayısıyla ihraç edilen kirazda hasat döneminin sonuna gelindi.

Eskişehir'in 1325 rakımlı Mihalıççık ilçesinde 1998 yılında başlanan kiraz üretiminden zaman içinde fidan sayısı 600 bini geçti. Yüksek kesimde yetiştiğinden geç olgunlaşan ve farklı aroması nedeniyle tercih edilen Mihalıççık kirazı, uzun raf ömrü özelliğiyle özellikle pek çok Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkesi tarafından tercih ediliyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla olgunlaşarak toplanan kirazda hasat döneminin sonuna yaklaşıldı.

İlçede 20 yıldır kiraz üreticiliği yapan Mustafa İmre, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 600 bin kiraz fidanının bulunduğunu, her yıl yaklaşık 30 bin yeni fidanın dikildiğini söyledi.

İlçenin gelecek 5 yıl içinde kiraz üretiminde önemli bir merkez haline geleceğini anlatan İmre, şöyle konuştu:

"İlçemizde bahçe kurulumları devam ediyor. İlçemiz kiraz üretimi için elverişli. Devlet de gerekli desteği veriyor. Kirazcılık ilçemizde gelecek vadediyor. Bahçelerimiz geç meyve veriyor. Hasadımız haziran ayında oluyor. Hasadımızın sonuna geldik. Bahçelerimizde üretilen kirazlarımız 26 ila 32 kalibreye ulaşıyor. Tamamen ihracata yönelik Almanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Rusya gibi ülkelere gönderiliyor. İhracatçı firmalar ilçemize kadar geliyor. Ürünlerimizde fiyat sıkıntımız yok."

İmre, kiraz bahçelerinin nisan ayının başında çiçek açtığına değinerek, "Bu tarihler arasında bölgemizde don olayı gerçekleşti. Önlemlerimiz almamıza rağmen rüzgar alan bölgeler az, rüzgar almayan bölgeler çok zarar gördü. Rekoltemizde kayıplarımız oldu." dedi.

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Kaynak: AA

Mihalıççık, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Mihalıççık kirazı' hasadında sona gelindi - Son Dakika

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