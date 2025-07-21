Miilux OY, IDEF'25'te Denizaltı Çeliğini Tanıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Miilux OY, IDEF'25'te Denizaltı Çeliğini Tanıtıyor

Miilux OY, IDEF\'25\'te Denizaltı Çeliğini Tanıtıyor
21.07.2025 14:46
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Miilux OY, IDEF'25'te yerli denizaltı çeliğini tanıtarak savunma sanayisinde bağımsızlık hedefine katkı sağlıyor.

Zırh çeliği üreticisi Miilux OY, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek IDEF'25'te, üretimine yeni başladığı profil formundaki denizaltı çeliğini ilk kez tanıtacak. Yeni üretim hamlesiyle şirket, bir denizaltı gövdesi için gerekli denizaltı çeliklerini yerli imkanlarla üretebilecek yetkinliğe ulaştı.

Yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, savunma sanayiinin uluslararası buluşma noktası IDEF'te (Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı), yenilikçi ve yüksek mukavemetli zırh çeliği ürünlerini yerli ve yabancı sektör paydaşlarına tanıtacak. Savunma sanayiinin en prestijli platformlarından biri olan IDEF, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şirket fuarda, üretimine yeni başladığı profil formundaki denizaltı çeliği örneklerini ilk kez tanıtacak. Ayrıca zırh çeliği ve denizaltı çeliği ürünlerinin yanı sıra zırhlı araç yan kapı zırh sistemi örneği ile farklı koruma seviyelerinde koruma sağlayan zırhlandırılmış araç kapsülünü sergileyecek.

OYAK'ın, Türkiye'nin zırh çeliği alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda 2019 yılında bünyesine kattığı Miilux OY'un Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, "Bu stratejik adım, yerli ve milli savunma sanayii için ürün geliştirme çalışmalarına güçlü bir zemin hazırladı. Şirketimizin ürettiği zırh çelikleri, savunma sanayiinde bağımsızlık hedefi için kritik önemde" diye konuştu.

İstanbul'un IDEF ile iki yılda bir sektör profesyonellerini ağırladığını belirten Yeldan, fuarın Türkiye'nin savunma sanayiindeki konumunu ve üretim kapasitesini dünyaya tanıtma fırsatı sunduğunu söyledi. Yeldan, "Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalar için yeni iş birlikleri geliştirme ve ürünlerini uluslararası ölçekte tanıtma açısından önemli bir platform olan IDEF'te, Miilux OY olarak ileri teknoloji ürünlerimizi küresel vitrine taşıyacağız" dedi.

Türkiye, denizaltı çeliği üreten ülkeler liginde

Şirket ile Türkiye'nin denizaltı çeliği üreten ülkeler ligine girdiğini belirten Yeldan, IDEF'23'te ilk kez sergiledikleri levha formundaki denizaltı çeliğinin ardından profil formundaki denizaltı çeliğini üretmeyi başardıklarını ifade etti.

IDEF'25'te yüksek teknoloji ve mühendislik kabiliyeti gerektiren bu ürünü ilk kez tanıtacaklarını bildiren Yeldan, "Bir denizaltının gövdesinin üretimi için hem çelik levhalara hem de mukavemet sağlayacak profil formundaki çeliklere ihtiyaç duyuluyor. Yeni üretim hamlemizle bir denizaltı gövdesinde gereken tüm denizaltı gövde inşa çeliklerini yerli imkanlarla üretebilecek yetkinliğe ulaştık. Şirketimizin üretimi ile Türkiye, dünyada denizaltı çeliği üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi" diye konuştu.

MİLDEN (Milli Denizaltı) projesinde şirket tarafından geliştirilen denizaltı çeliklerinin kullanılmasının planlandığını kaydeden Yeldan, söz konusu ürünlerin test bloklarının üretiminin ve test süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

Kara araçlarının zırh ihtiyacına cevap verecek kapasite

Yaptıkları yatırımlar ve Ar-Ge faaliyetleri sayesinde zırh çeliği alanında önemli bir üretim gücüne ulaştıklarını vurgulayan Yavuz Yeldan, Miilux OY'un ürün portföyünün, ana muharebe tankları dahil olmak üzere tüm kara araçları için gerekli zırh çözümlerini sunduğunu ifade etti. Yeldan, "Bu kapsamda ana muhabere tank platformlarında ihtiyaç duyulan 50 mm üstü kalınlıklarda yer alan farklı ürünlerin uluslararası akredite kuruluşlarda testleri başarı ile tamamlandı" dedi.

İlk ihracat Azerbaycan'a

Isıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelik ürünleriyle ilk ihracatlarını 2024'te Azerbaycan'a yaptıklarını aktaran Yeldan, bu yıl içinde farklı pazarlara da ihracat gerçekleştireceklerini belirtti. Başta yakın coğrafya ve Avrupa olmak üzere küresel pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Yeldan, ileri teknolojiye sahip zırh çeliklerini önümüzdeki dönemde dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmak üzere somut adımlar attıklarını vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Miilux OY, IDEF'25'te Denizaltı Çeliğini Tanıtıyor - Son Dakika

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