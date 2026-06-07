Mikro İhracat Hacmi 15 Kat Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mikro İhracat Hacmi 15 Kat Arttı

07.06.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre Türkiye'nin e-ihracatında önemli büyüme yaşandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporunda, Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret performansına ilişkin kapsamlı veriler paylaşıldı. Rapora göre mikro ihracat hacmi son 10 yılda yaklaşık 15 kat artarken, Türk ürünlerine yönelik talebin bazı pazarlarda dikkat çekici şekilde yükseldiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025" raporunu yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporla Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret alanındaki gelişiminin kapsamlı veriler ışığında ortaya konulduğu belirtilerek, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüyen mikro ihracat hacminin, üreticilerin, girişimcilerin ve e-ihracat ekosisteminin küresel pazarlardaki etkinliğinin arttığını gösterdiği ifade edildi.

Raporda, hangi ürünlerin hangi ülkelere gönderildiğinden ülke bazlı tüketici tercihlerine, ürünlerin birim satış değerlerinden Türk satıcılarının güçlü olduğu sektörlere kadar geniş bir veri setine yer verildiği bildirildi.

Ayrıca gelişme potansiyeli taşıyan ürün grupları, mikro ihracat sonrasında iadeye konu edilen eşya türleri, pazaryeri ve pazaryeri dışı satışların dağılımı ile kara yolu, hava yolu, Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının mikro ihracattaki kullanım oranlarının da detaylı şekilde analiz edildiği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın bazı pazarlarda daralma yaşanmasına rağmen belirli ülkelerde Türk ürünlerine yönelik talebin dikkat çekici biçimde arttığını ortaya koyduğu belirtilerek, küresel ölçekte sınır ötesi e-ticarette korumacı politikaların güç kazandığı bir dönemde Türkiye'nin paket hacmindeki yükselişin firmaların dijital ticarete uyum kabiliyetini ve rekabet gücünü yansıttığı vurgulandı.

Basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadın ve genç girişimcilerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırdığına işaret edilen açıklamada, bu sayede Türkiye'nin üretim gücünün dijital ticaret kanalları aracılığıyla küresel ölçekte daha görünür hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, e-ihracat ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtilerek, ticareti kolaylaştıran uygulamaların geliştirilmesi ve girişimcilerin küresel pazarlardaki varlığının artırılması yönündeki kararlılığın devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mikro İhracat Hacmi 15 Kat Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 13:05:03. #7.13#
SON DAKİKA: Mikro İhracat Hacmi 15 Kat Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.