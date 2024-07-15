Milas-Bodrum Havalimanı Haziran Ayında 639 Bin 99 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Milas-Bodrum Havalimanı Haziran Ayında 639 Bin 99 Yolcuya Hizmet Verdi

Milas-Bodrum Havalimanı Haziran Ayında 639 Bin 99 Yolcuya Hizmet Verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere bölgeye hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı, Haziran ayında 639 bin 99 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı, 2024 yılının ilk altı ayında ise 1 milyon 574 bin 123 yolcu ağırladı. Ayrıca, 6 aylık süreçte 14 bin 944 uçak trafiğine ve 15 bin 550 ton yük taşımaya hizmet verdi. Haziran ayında taşınan yük miktarı ise 7 bin 221 ton oldu.

15.07.2024 11:23
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Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere bölgeye hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı Haziran ayında 639 bin 99 yolcuya hizmet verdi.

1997 yılında hizmete açılan Milas-Bodrum Havalimanı iç ve dış hatlar terminali ile yerli ve yabancı turistlerin başta Bodrum olmak üzere bölgedeki turistik tesislere hava ulaşım hizmeti veren havalimanı 2024 yılının ilk altı ayında 1 milyon 574 bin 123 yolcu ağırladı.

Milas-Bodrum Havalimanı 6 aylık süreçte 14 bin 944 uçak trafiğine ve 15 bin 550 ton yük taşımaya hizmet verdi. Milas-Bodrum Havalimanı 2024 Haziran ayında 5 bin 854 uçak ile 639 bin 99 yolcu ağırladı. Haziran ayında taşınan yük miktarı ise 7 bin 221 ton. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Milas-Bodrum Havalimanı Haziran Ayında 639 Bin 99 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas-Bodrum Havalimanı Haziran Ayında 639 Bin 99 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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