Ekonomi

Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere bölgeye hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı Haziran ayında 639 bin 99 yolcuya hizmet verdi.

1997 yılında hizmete açılan Milas-Bodrum Havalimanı iç ve dış hatlar terminali ile yerli ve yabancı turistlerin başta Bodrum olmak üzere bölgedeki turistik tesislere hava ulaşım hizmeti veren havalimanı 2024 yılının ilk altı ayında 1 milyon 574 bin 123 yolcu ağırladı.

Milas-Bodrum Havalimanı 6 aylık süreçte 14 bin 944 uçak trafiğine ve 15 bin 550 ton yük taşımaya hizmet verdi. Milas-Bodrum Havalimanı 2024 Haziran ayında 5 bin 854 uçak ile 639 bin 99 yolcu ağırladı. Haziran ayında taşınan yük miktarı ise 7 bin 221 ton. - MUĞLA