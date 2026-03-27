Milas-Bodrum Havalimanı'nda Dış Hat Uçuşları Başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, SunExpress'in Almanya'nın Frankfurt kentinden gerçekleştirdiği sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Frankfurt'tan XQ3141 sefer sayılı uçuşla Bodrum'a inen yolcular, yaz sezonu açılışı kapsamında terminalde pasta ve çiçeklerle karşılandı.

Düzenlenen karşılama törenine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürü Kemal Daştan ve Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu'nun yanı sıra gümrük ve emniyet yetkilileri ile hava yolu ve havalimanı çalışanları katıldı.

SunExpress, yaz sezonu boyunca Frankfurt'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri karşılıklı uçuşlar gerçekleştirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı, kasım ayına kadar sürecek dış hat sezonunda AJet, Pegasus, flydubai, Jet2, SAS Scandinavian Airlines, Qatar Airways, Smartwings, Ryanair, Mavi Gök Havacılık ve Freebird başta olmak üzere birçok hava yolunu ağırlayacak. Söz konusu hava yolları, Kopenhag, Edinburgh, Manchester, Zürih, Varşova, Viyana ve Amsterdam gibi destinasyonlara karşılıklı uçuşlar gerçekleştirecek. Ryanair'in Dublin ve Londra Stansted uçuşları ise yıl boyunca devam edecek.

Yolcu sayısında yüzde 9 büyüme

Milas-Bodrum Havalimanı, 2025'te toplam 4 milyon 412 bin 884 yolcuya hizmet verdi. Bu yılın ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 büyümeyle 203 bin 551 yolcuya ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü Kayaoğlu, sezonun ilk dış hat uçuşunu büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu yıl dış hatlarda 41 havayolu ile 76 destinasyona hizmet vereceklerini aktaran Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Artan destinasyon sayımızla 2026 sezonunda turizm gelirlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Paydaşlarımızla Bodrum'un uluslararası erişimini güçlendirmek ve destinasyonun tanıtımına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Bodrum'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."