Milas'ta 12'nci Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 6-8 Kasım'da düzenlenecek

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Zeytin, Zeytinyağı ve Turizm Festivali, 6-8 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Milas Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenecek festivalde, ilçenin zeytin ve zeytinyağı kültürü, gastronomisi ve turizm değerleri tanıtılacak.

3 gün sürecek festival kapsamında gastronomi buluşmaları, zeytinyağı tadımları, söyleşiler, üretici ve sektör toplantıları ile kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalle yerel üreticilerin desteklenmesi, kaliteli zeytinyağı konusunda farkındalığın artırılması ve bölgenin gastronomi turizmi potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor.

Üreticilerden gastronomi profesyonellerine, akademisyenlerden sektör temsilcilerine kadar farklı kesimleri bir araya getirecek festivalde zeytin hasadı da yapılacak.