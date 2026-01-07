Milas Belediyesi suya zam yaptı - Son Dakika
Milas Belediyesi suya zam yaptı

Milas Belediyesi suya zam yaptı
07.01.2026 11:21  Güncelleme: 11:23
Milas Belediye Meclisi, pet su, bardak su ve damacana fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Yeni fiyat tarifeleri ve bayiler için belirlenen alım şartları komisyon toplantısında belirlendi.

Milas Belediye Meclisi'nde alınan kararla belediye bünyesinde satışı yapılan pet su, bardak su ve damacana fiyatlarına zam yapıldı.

Milas Belediye Meclisi'nin 06.01.2026 tarih ve 2026/13 sayılı kararı doğrultusunda, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü gelir tarifesinde yer alan pet su, damacana ve bardak su fiyatları bütçe komisyonuna havale edildi. Komisyon, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 14.50'de, Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 28. maddesi gereğince toplanarak yeni fiyat tarifelerini belirledi.

Komisyon toplantısında alınan karara göre yeni satış fiyatları şu şekilde oldu:

130 ml bardak su (120'li): 70 TL + KDV, 200 ml bardak su (72'li): 60 TL + KDV, 250 ml bardak su (72'li): 70 TL + KDV, 0.33 litre pet su (24'lü): 58 TL + KDV, 0.50 litre pet su (12'li): 30 TL + KDV, 1 litre pet su (6'lı): 30 TL + KDV, 1.5 litre pet su (6'lı): 33 TL + KDV, 5 litre pet su (4'lü): 60 TL + KDV, 19 litre damacana: 32 TL + KDV.

Öte yandan plan ve bütçe komisyon raporunda, bayiler için yeni bir satış kotası da belirlendi. Buna göre, yıllık en az 150 bin litre su satın alma şartı getirildi. Bu miktarı karşılamayan bayilerle yapılan bayilik sözleşmelerinin iptal edilmesine yönelik düzenleme de mecliste görüşüldü.

Hazırlanan plan ve bütçe komisyon raporu, Milas Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilerek imza altına alındı. - MUĞLA

