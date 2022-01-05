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Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı - Son Dakika

Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı

05.01.2022 16:08
Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı

Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye çıkan talihli kişi çekini aldı. Talihli, çekilişin '9876066' numaralı çeyrek bilete çıkması sebebiyle 120 milyon yerine 30 milyon TL kazandı.

31 Aralık Cuma günü düzenlenen Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde '9876066' numaralı çeyrek biletiyle 30 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini aldı. Adını vermek istemeyen talihliye çekini banka yetkilisi ile Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

"HERKESİN ŞANSI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Büyük ikramiyeyi kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, "31 Aralık akşamı bugüne kadar verilen en yüksek Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için çekiliş yapıldı ve büyük ikramiye ilk çekilişte çeyrek bilete isabet etti. Sisal Şans ailesi olarak İzmir Konak'tan aldığı çeyrek biletle 30 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Tüm çekilişler, Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik alt yapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS: 2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standardı Sertifikası'na ve TS ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, 'www.millipiyangoonline.com' sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.

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Milli Piyango, Türk Lirası, Yılbaşı, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini teslim aldı - Son Dakika
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