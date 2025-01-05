Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında

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Yıllık enflasyonun açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, yapılacak zammı beklemeye başladı. Yarın toplanacak Kabine toplantısında da konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Yapılacak zamla ilgili de uzmanlardan tahmin geldi.

05.01.2025 21:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz hafta asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükseltildiğini açıklamasının ardından sıra emekli maaşlarına yapılacak zamma geldi. Asgari ücrete yapılan zam, emekli maaşlarında da etkili olurken, kulislerde rakamlar da konuşulmaya başlandı.

EMEKLİ MAAŞINDA BEKLENTİ 15 BİN LİRA

Son yıllarda ocak ayında yapılan zamlarda en düşük emekli maaşının, ortalama olarak asgari ücretin yüzde 68'ine denk düştüğünü hatırlatan SGK uzmanları rakam verdi. Uzmanlar, en düşük emekli maaşı için masadaki muhtemel seçeneğin 15 bin lira olduğuna dikkat çekti.

2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8 bin 507 lira olurken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 500 lira olmuştu. Aynı yılın temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 liraya yükselirken, en düşük emekli maaşı ise bu rakamın yüzde 66'sına denk düşen 7 bin 500 liraya çıkmıştı. 2024 yılında ise asgari ücret 17 bin 2 TL olarak seneyi kapatırken, en düşük emekli maaşı bu rakamın yüzde 73'üne denk düşen 12 bin 500 lira olmuştu.

KABİNE'DE GÜNDEME GELECEK

Emekli maaşına yapılacak zam yarın ki Kabine toplantısında da gündeme gelecek. Bu hafta Kabine toplantısı ve sonrasında bakanlıklardaki çalışmalarda emekli maaşı şekil alacak.

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında

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Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Çevre:
    En düşük maaş için düzenleme geldi diyelim Peki fazla ve yüksek prim yatıran in günahı ne 18 3 Yanıtla
  • monşer null:
    En Düşük Emekli Maaşı 17.500 TL Olacak Kaynak Sağlam 5 13 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    “... Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar...” Maun, 4-6 13 1 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır. Hz. Ali (RA) 10 1 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    yalakanın attığı başlığa bak diyorki beklenti 15 bin hangi onbeş bin emeklinin beklentisi 2001 de 8 çeyrek alıyorsu onun karşılığı ne ise onu bekliyoruz Allah kabul etmesin 7200 gün primim vardı 12500 maaş alıyorum hangi 15 binden bahsediyorsunuz en az 30 bin olacak en az 6 1 Yanıtla
  • mustafa dalkılıç:
    bu iktidardan ve başkanından kimse bir iyileştirme beklemesin..3600 ile 8500 gün prim ödeyen aynı oldu.. düzeltcez dediler yok bir şey 5 0 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    ALDATICI ALLAH İLE ALDATIR,, 3 0 Yanıtla
  • Apple User:
    13 eyi 1 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    dilenciye sadaka milletvekilileri domuz gibi yemeye devam 2 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Mustafa Dalkılıç emekli maaşın nedir 1 0 Yanıtla
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