Bakan Nebati, "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

MECLİS'TE MİKROFON UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, görüşmeler için geldiği Meclis'te bir gazetecinin yönelttiği soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündem oldu.

BAKAN NEBATİ'DEN "EYT Mİ?" YANITI

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Bakan Nebati kendisine yöneltilen "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna "EYT mi?" yanıtını verdi.

TWITTER'DA TT OLDU

Bakan Nebati'nin soruya verdiği yanıt ve yoluna gülerek devam etmesi sosyal medyadaki çok sayıda EYT'linin tepkisini çekti. Yapılan yorumlar sonrası "#EYTlininSabrıTaştı" etiketi Twitter'da TT oldu.