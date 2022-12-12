TBMM Genel Kurulu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi görüşülecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, görüşmeler için geldiği Meclis'te bir gazetecinin yönelttiği soruya verdiği yanıt ise kısa sürede gündem oldu.
Milyonlarca EYT'li düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Bakan Nebati kendisine yöneltilen "EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?" sorusuna "EYT mi?" yanıtını verdi.
Bakan Nebati'nin soruya verdiği yanıt ve yoluna gülerek devam etmesi sosyal medyadaki çok sayıda EYT'linin tepkisini çekti. Yapılan yorumlar sonrası "#EYTlininSabrıTaştı" etiketi Twitter'da TT oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Nebati, 'EYT düzenlemesi Hazine'ye mi takıldı?' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu - Son Dakika