Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için AK Partili yetkililer o tarihi işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teknik çalışması biten emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin aralık ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacağını açıklamıştı.

2 TORBA KANUN DAHA SUNULACAK

Ancak 5 Aralık'ta 12 gün sürecek bütçe mesaisine girecek TBMM'ye bütçe maratonu sonrası biri enerji, diğeri ekonomi olmak üzere 2 torba kanunun daha sunulacağı ifade ediliyor. Bu teklifler de yasalaştıktan sonra her bütçe sonrası olduğu gibi çalışmalara kısa bir ara verileceği biliniyor.

YASALAŞMASI OCAK AYI ORTASINI BULABİLİR

Gazete Duvar'ın haberine göre; AK Partili bazı yetkililer yoğun gündem nedeniyle EYT teklifinin aralık ayı içinde sunulsa dahi görüşmelerinin yapılıp yasalaşmasının ocak ayı ortasını bulabileceğini belirtiyor.