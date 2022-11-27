Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teknik çalışması biten emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin aralık ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacağını açıklamıştı.
Ancak 5 Aralık'ta 12 gün sürecek bütçe mesaisine girecek TBMM'ye bütçe maratonu sonrası biri enerji, diğeri ekonomi olmak üzere 2 torba kanunun daha sunulacağı ifade ediliyor. Bu teklifler de yasalaştıktan sonra her bütçe sonrası olduğu gibi çalışmalara kısa bir ara verileceği biliniyor.
Gazete Duvar'ın haberine göre; AK Partili bazı yetkililer yoğun gündem nedeniyle EYT teklifinin aralık ayı içinde sunulsa dahi görüşmelerinin yapılıp yasalaşmasının ocak ayı ortasını bulabileceğini belirtiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için AK Partili yetkililer o tarihi işaret etti - Son Dakika