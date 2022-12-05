DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli - Son Dakika
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DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli

05.12.2022 14:00

Milyonlarca işçi 7 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret zam pazarlığına odaklanırken, DİSK 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. Asgari ücretin yüzde 140 zam ile net 13 bin 200 TL olması gerektiğini belirten DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelir adaletsizliğinin giderek arttığının altını çizerek enflasyon tek haneye düşene kadar da asgari ücrete yılda 4 kez güncelleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir" dedi.

"GELİR ADALETSİZLİĞİ GİDEREK ARTIYOR"

Çerkezoğlu açıklamasında şunları söyledi; "Bugün yüksek enflasyon karşısında işçilerin ve kamu çalışanlarının gelirleri erimeye devam ediyor. TÜİK'in eksik hesaplanmış rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 84, gıda enflasyonu yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yüksek enflasyon bölüşüm ilişkilerini de olumsuz biçimde etkiliyor. Gelir adaletsizliği giderek artıyor.

"ASGARİ ÜCRETİ KONUŞURKEN ORTALAMA ÜCRETİ KONUŞUYORUZ"

İşgücünün milli gelirden aldığı pay gerilerken sermayenin payı artıyor. Açlık ücret ortalama ücret haline geldi. AB ülkelerinde asgari ücretlerinin oranı yüzde 4 seviyesindeyken Türkiye'de yüzde 50'yi aştı. Ayrıca asgari ücrete erişemeyen milyonlar var. Ülkemiz bir asgari ücretliler toplumu haline gelirken asgari ücretin alım gücü her geçen gün geriledi. Bugün asgari ücreti konuşurken ortalama ücreti konuşuyoruz."

DİSK'İN TALEPLERİ

DİSK'in asgari ücrete ilişkin talepleri şöyle oldu;

  • Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli.
  • Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı.
  • Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.
  • Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10'a düşürülmelidir.
  • En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli
  • Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir.
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Asgari Ücret, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİSK, 2023 asgari ücret talebini açıkladı: Net 13 bin 200 TL olmalı, enflasyon tek haneye düşene kadar yılda 4 kez güncellemeli - Son Dakika
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