Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamında - Son Dakika
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Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamında

27.12.2022 08:40

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekillenecek. Temmuz ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 olurken, söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor.

Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAM ALACAKLAR

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

"MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞLARINI DA YİNE BU YAKLAŞIMLA YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" ifadelerini kullandı.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti; "En son kasım ayı enflasyonu açıklandı. 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor."

MEMURA REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir.

YORUMLAR (3)
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Memur, Ekonomi, Son Dakika

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