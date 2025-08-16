Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2026'da milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş artışlarının ipuçlarını verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı projeksiyona göre; 2025 yıl sonu enflasyonu %25 ile %29 arasında değişecek. Bu durum, maaş zammında farklı senaryoları gündeme taşıdı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 aylık dönemde yalnızca ikinci yarı enflasyonu kadar zam alıyor. Buna göre:
Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.
Memurların Ocak 2026 zammı, toplu sözleşme artışı ile bu farkın birleşiminden oluşacak.
Maaş artışlarının kesinleşmesi için 2025'in ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması beklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu oranı 3 Ocak 2026'da duyuracak.
Memurların 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci ise devam ediyor. Memur-Sen taleplerini iletirken, hükümet ilk teklifini açıkladı. Anlaşma sağlanamazsa konu Hakem Kurulu'na taşınacak.
