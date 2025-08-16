Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
16.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre; Ocak 2026'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7,14 ile %10,56, memurlara ise toplu sözleşme zammına ek olarak %2,04 ile %5,30 arasında enflasyon farkı yansıyacak. Kesin oranlar 3 Ocak 2026'da TÜİK verileriyle netleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2026'da milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş artışlarının ipuçlarını verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı projeksiyona göre; 2025 yıl sonu enflasyonu %25 ile %29 arasında değişecek. Bu durum, maaş zammında farklı senaryoları gündeme taşıdı.

EMEKLİLER İÇİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 aylık dönemde yalnızca ikinci yarı enflasyonu kadar zam alıyor. Buna göre:

  • Enflasyon %25 olursa: Zam oranı %7,14
  • Enflasyon %29 olursa: Zam oranı %10,56

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

  • %25 enflasyonda: Enflasyon farkı %2,04
  • %29 enflasyonda: Enflasyon farkı %5,30

Memurların Ocak 2026 zammı, toplu sözleşme artışı ile bu farkın birleşiminden oluşacak.

ZAMLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Maaş artışlarının kesinleşmesi için 2025'in ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması beklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu oranı 3 Ocak 2026'da duyuracak.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Memurların 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme süreci ise devam ediyor. Memur-Sen taleplerini iletirken, hükümet ilk teklifini açıkladı. Anlaşma sağlanamazsa konu Hakem Kurulu'na taşınacak.

Memur, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Genç çift evlerinde ölü bulundu Genç çift evlerinde ölü bulundu
Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 12:13:13. #7.13#
SON DAKİKA: Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.