Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak

01.07.2022 15:40

Asgari ücrete ek zam için iki kez toplanan komisyonun kararı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kurdaki yükseliş, art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi ile vatandaşın alım gücü düştü. Hayat pahalılığı gerçeği ile yüzleşen Türkiye'de Ocak ayınca asgari ücrete yapılan zam sonrası Temmuz ayı için asgari ücrete ara zam kararı alındı.

KOMİSYON TOPLANTILARI SONA ERDİ

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalara başladı. Hafta içi iki kere toplanan komisyon, ek zam için bir oran belirledi. Milyonlarca insanın gözü de yapılacak açıklamaya çevrildi.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZ VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İspanya dönüşü yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde belirlenen zam oranını açıklayacak.

TEMMUZ AYINDA ZAMLI MAAŞ ALINACAK

Öte yandan dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement