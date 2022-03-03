Minik eller doğayı kurtarmak için kendi oyunlarını kodladı - Son Dakika

QNB Finansbank ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Scratch Cup 2022 kapsamında 28 çocuk, "doğayı kurtarmak" için kendi oyunlarını kodlayarak yarıştı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın, çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği Scratch Cup, bu yıl 3. kez düzenlendi.

Salgın sürecinde eğitimlerin ve final programının çevrim içi ortama taşınmasıyla eğitimlerini tamamlayan çocuklar, doğayı kurtarmak için kodladıkları oyunları final etabında sergiledi. Mentorları ile 28 çocuğun oluşturduğu 10 finalist takımın katılımıyla gerçekleştirilen finalde çocuklar, oyunları jürinin değerlendirmesine sundu.

"Doğayı Kurtar" temasıyla düzenlenen ve 8-10 yaş ile 11-14 yaş gruplarının ayrı ayrı değerlendirildiği yarışmada "En İyi Proje", "En İyi Görsel Tasarım", "En İyi Senaryo", "En İyi Kod Yapısı", "En İyi Uyarlama" ve "En İyi Proje" kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

"45 binden fazla çocuğa 345 bin saate yakın kodlama eğitimi verdik"

Açıklamada yarışmanın final töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, Scratch Cup'a ve kodlamaya olan ilginin giderek arttığını bildirdi.

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının temeline çocukları ve gençleri aldıklarını, dijitalleşmeye ve teknolojiye yaptıkları yatırımları çalışmalarının odağına koyduklarını aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Çocuk ve gençler için hayata geçirdiğimiz eğitim programlarını çok hızlı bir şekilde online platformlara taşıyabildik. Bu da daha fazla çocuğa ulaşmamıza vesile oldu. Çocukları teknolojiyi öğrenmeye ve anlamaya cesaretlendirmeliyiz. Bu eğitimlerle çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak, dünyayı daha iyi anlamalarında ve vizyon sahibi bireyler olmalarında onları destekleyeceğiz."

Tan, 2015'te bu yana Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında kodlama eğitimleri verdiklerini belirterek, "Son 3 yıldır da Habitat Derneği ile eğitimlerimizi Scratch ve CodyRoby eğitimleriyle bir adım ileriye taşıyarak bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında toplamda 45 binden fazla çocuğa ulaştık ve 345 bin saate yakın kodlama eğitimi verdik." ifadelerini kullandı.

"Salgın sürecinde de eğitimler devam etti"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise çocukların erken dönemde dijital dönüşüme entegre olabilmelerine verdikleri önem ve bu kapsamda hayata geçirdikleri faaliyetlere işaret etti.

QNB Finansbank ortaklığında 2019'da başlatılan Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle 3 yılda 67 ilden 34 bin çocuğun temel kodlama eğitimleriyle buluşturulduğunu bildiren Hazır, salgın döneminde eğitimlerin aksamaması adına hayata geçirdikleri "www.minikellerkodyazıyor.com" üzerinden toplam 4 bin 725 çocuğun kodlama eğitimi aldığını aktardı.

Hazır, "Proje kapsamındaki eğitimler ve etkinlikler ile çocuklarımızın sadece kodlama becerilerini değil, sanat, resim, müzik ve hikaye anlatıcılığı becerilerini, hayal güçlerini ve yaratıcılık kaslarını da geliştirmeyi amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.