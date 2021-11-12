Üye Girişi
MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu - Son Dakika

MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu

12.11.2021 17:02
MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 12'nci kez düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde 11'inci kez üst üste "Yılın Liman İşletmecisi" ödülüne değer görüldü.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 12'nci kez düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde 11'inci kez üst üste "Yılın Liman İşletmecisi" ödülüne değer görüldü.

12 yıldır aralıksız düzenlenen "Atlas Lojistik Ödülleri" yarışmasının ödül töreni 11 Kasım 2021'de EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarının ev sahipliğinde yapıldı. Lojistik sektörü ödül törenine yoğun ilgi gösterirken, toplam 26 ödül sahipleriyle buluştu.

Lojistik sektörü medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile devam eden "Atlas Lojistik Ödülleri" yarışmasının Liman İşletmecileri dalında zirvenin sahibi yine MIP oldu. MIP adına ödülü CFS Operasyonları Müdürü Burçin Erkut aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği Liman İşletmecileri kategorisinde, yıllık elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin lider limanı MIP "Yılın Liman İşletmecisi" oldu.

MIP, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı niteliğiyle önceki yıllarda Lloyd List, Altın Çıpa, Yılın Liman İşletmeciliği Markası ödüllerinin de sahibi olmuştu. Adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşen ve farklı kategorilere göre jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulan Atlas Lojistik Ödüllerinde 11'inci kez "Yılın Liman İşletmecisi" olan MIP, bu ödülle 14'üncü yılında 20'inci ödüle ulaşmış oldu. - MERSİN

MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu
MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu

Türkiye, Mersin, Kasım, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Amın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş 17:01 Amın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor 16:58 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor Talihsiz kadın, gönül ilişkisi kurduğu adam tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldı 16:48 Talihsiz kadın, gönül ilişkisi kurduğu adam tarafından öldürülüp su kuyusuna atıldı
Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler 16:22 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış 16:02 Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:00 Amın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş
16:57 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor
16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:23 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
15:57 Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım
15:53 Kıbrıs Zafere Doğru, Aşk Mantık İntikam, Aziz dizileri yeni bölüm fragmanları
15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi         
17:03
Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı Bakan Soylu'dan Danıştay'ın genelge kararına ilk yorum: Hedefimizi ortaya koyan bir durdurma olmadı         
16:59
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi         
16:24
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım         
15:57
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 17:09:21. #1.13#
SON DAKİKA: MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement