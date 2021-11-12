MIP üst üste 11'inci kez Yılın Liman İşletmecisi ödülünün sahibi oldu

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı kapsamında bu yıl 12'nci kez düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri'nde 11'inci kez üst üste "Yılın Liman İşletmecisi" ödülüne değer görüldü.

12 yıldır aralıksız düzenlenen "Atlas Lojistik Ödülleri" yarışmasının ödül töreni 11 Kasım 2021'de EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarının ev sahipliğinde yapıldı. Lojistik sektörü ödül törenine yoğun ilgi gösterirken, toplam 26 ödül sahipleriyle buluştu.

Lojistik sektörü medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile devam eden "Atlas Lojistik Ödülleri" yarışmasının Liman İşletmecileri dalında zirvenin sahibi yine MIP oldu. MIP adına ödülü CFS Operasyonları Müdürü Burçin Erkut aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği Liman İşletmecileri kategorisinde, yıllık elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin lider limanı MIP "Yılın Liman İşletmecisi" oldu.

MIP, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı niteliğiyle önceki yıllarda Lloyd List, Altın Çıpa, Yılın Liman İşletmeciliği Markası ödüllerinin de sahibi olmuştu. Adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşen ve farklı kategorilere göre jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulan Atlas Lojistik Ödüllerinde 11'inci kez "Yılın Liman İşletmecisi" olan MIP, bu ödülle 14'üncü yılında 20'inci ödüle ulaşmış oldu. - MERSİN