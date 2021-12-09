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Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu - Son Dakika

Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu

09.12.2021 09:56
Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde mısır hasadının ardından yerde kalan başaklar çiftçilere ek gelir kaynağı oldu.

Denizli'nin Tavas ilçesinde mısır hasadının ardından yerde kalan başaklar çiftçilere ek gelir kaynağı oldu. Patlak ve yemlik olan mısırların cinsine göre başağın fiyat belirlenirken, yerden toplanan başaklar hayvanlara yem olarak veriliyor.

Tavas ilçesinin en büyük ovası olan Altınova'da alternatif ürün olarak başlanılan mısır, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Dekardan bin 500 ile 2 bin kilogram aralığında ürün alınan patlak ve yemlik mısır, çiftçilere ikinci bir ekmek kapısı daha açıyor. Biçerdöver ile hasat edilen mısırların yerde kalan başaklarını çiftçiler elleriyle teker teker toplayarak satışa çıkarıyor. Genellikle hayvanlara yem olarak verilen başağın kilosu patlak mısırda 6 ile 7 TL arasındayken, yemlik mısırda ise 3-4 TL bandında. 1 dönümden yaklaşık 30 ile 40 kilogram bandında başak alan çiftçiler, böylelikle hem hayvanlarını doyuruyor, hem de para kazanıyor. - DENİZLİ

Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu
Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu
Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu
Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu

Türk Lirası, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mısır başağı çiftçilere ikinci gelir kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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