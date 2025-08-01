Mısır Fiyatları Üretici İçin Hayati Öneme Sahip

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mısır fiyatlarının açıklamasının üreticinin emeğini korumak için hayati önem taşıdığını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2025 yılı mısır alım fiyatlarının henüz açıklanmamış olmasına dikkat çekerek, hasadın başlamasına günler kala çiftçilerin belirsizlik yaşadığını ve bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti. Doğan, Çukurova'nın Türkiye'nin en önemli mısır üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl aşırı sıcaklar ve su stresi nedeniyle bölgemizde yüzde 25'e varan verim kaybı yaşandı. Bu yıl ise hava şartları daha elverişli olmasına rağmen su kaynaklarında yaşanan daralma nedeniyle bazı bölgelerde altı sulama yerine dört veya beş sulama yapılabildi. Bu durum özellikle kıraç arazilere ve sahile yakın alanlarda ürünün daha erken olgunlaşmasına yol açtı ve hasat yer yer başlamış durumda. Önümüzdeki hafta ise ovanın birçok noktasında yoğun biçimde hasat başlayacak."

"Kilogram başına en az 13,50 TL olarak belirlenmeli"

Başkan Doğan, çiftçilerin üretim maliyetlerinin çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Çiftçimiz zaten borç yükü altında ve girdi maliyetleri artmış durumda. TMO'nun gecikmeden fiyat açıklaması, üreticimizin emeğini korumak için hayati önem taşımaktadır. Bu yıl mısır alım fiyatının, buğdayda olduğu gibi kilogram başına en az 13,50 TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Fiyatların geç açıklanması, üreticiyi tüccara mahkum edecek ve çiftçimizin emeği karşılıksız kalacaktır. Tarımsal üretimde stratejik önemi büyük olan Çukurova'da bu yıl mısır ekim alanları geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 40 arttı, verimde ise geçen yıla kıyasla kayıp beklemiyoruz. Bölgemiz Türkiye'nin mısır arz güvenliğinde kritik bir role sahiptir. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması, ülke tarımının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Doğan, yetkililere çağrısında, hasadın başlayacağını ancak üreticinin belirsizlik içinde olduğunu söyleyerek, en kısa sürede mısır alım fiyatının açıklanmasını istedi. Doğan, "Çiftçimizin alın teri karşılıksız kalmamalıdır" ifadelerini kullandı. - ADANA