Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

Mısır ithalatında, yerli üretimi korumak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 31 Temmuz 2025'e kadar 1 milyon tonluk tarife kontenjanı uygulanacak. Gümrük vergisi bu süre zarfında %0 olacak.

01.05.2025 09:33
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Mısır ithalatında, 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılmak üzere 1 milyon tonluk tarife kontenjanı uygulanacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülkenin ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla, üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli biçimde ticaret politikası araçları da kullanılarak gerekli tedbirler alınıyor.

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 0 OLARAK UYGULANACAK

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine, vatandaşların temel tüketim maddelerinden, başta kanatlı eti ve kırmızı et üretiminde kritik öneme sahip bir girdi olan, hayvan yeminin yanı sıra diğer muhtelif gıda ürünlerinin imalinde de kullanılan ve geçen yıl üretiminde önemli düşüş yaşanan mısırda sağlanan arz-talep dengesinin ve fiyat istikrarının hasat dönemine kadar devam ettirilebilmesi amacıyla, dünya fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi de dikkate alınarak, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Bu tarihe kadar gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.

YERLİ MISIR ÜRETİCİSİ KORUNACAK

Sınırlı miktarda ürüne yönelik ithalata imkan tanıyan bu uygulama, yerli mısır üreticilerinin korunmasını teminen, ürünün hasat dönemi başlamadan önce, 1 Ağustos 2025 itibarıyla sona erecek. Söz konusu tarihten sonra mısır ithalatında gümrük vergisinin yüzde 130 olarak uygulanmasına devam edilecek. Tarife kontenjanı kapsamında ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesi amacıyla bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek. Aynı ithalatçının tarife kontenjanı kapsamında tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklemesi gerekecek.

Ticaret Bakanlığı, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip ederek, gerekli düzenlemeleri zamanında hayata geçirmeye devam edecek.

İLGİLİ KARARLAR YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    İthal mısır şeker deposu. Ne tadı ve ne tuzu. Toprakta tanesi bile filizlenmiyor. Yerli üretime destek verilsin. 9 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Aklıma Unakıtan geliyor acaba bu işten kim nemalanacak :/ 4 0 Yanıtla
  • Behzat:
    ben bir çiftçi olarak oh diyorum çünkü lisanslı depolar ağzına kadar dolu. 3 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Soğuk hava depolarına denetim gelmeli, sezonunda toplanan sebze ve meyve orda muhafaza ediliyor, hepsi piyasaya girmediği için fiyatıda düşmüyor, sonra bitmeye yakın fiyatıda doğal olarak yukarı çıkıyor sonrada depodaki ürünler piyasaya sürülüyor ve bu her sene aynı. Bunların yüzünden piyasada sezonunda bile uygun fiyatlı sebze ve meyve yiyemiyoruz. 1 0 Yanıtla
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