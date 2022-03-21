Mısır para birimi dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti - Son Dakika
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Mısır para birimi dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti

21.03.2022 15:28
Mısır para birimi dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti

Mısır para birimi Cüneyh, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 17.81'den işlem görüyor.

Mısır para birimi Cüneyh, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek 17.81'den işlem görüyor.

Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Mısır Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği olağanüstü toplantısının ardından faiz oranlarında 100 baz puan artışına gitti.

Merkez bankasının faiz oranında yüzde 1 artışa gitmesinin ardından Cüneyh, dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti. Bu sabah dolar karşısında 15.77'den işlem gören Cüneyh, dolar karşısındaki sert düşüşün ardından borsada 17.81'den işlem görmeye başladı.

Mısır para birimi Cüneyh, Kasım 2020'den bu yana dolar karşısında 15.70 civarında işlem görüyordu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mısır para birimi dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır para birimi dolar karşısında yüzde 10 değer kaybetti - Son Dakika
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