Mısır ve Bahreyn İthalatına Dampinge Karşı Önlem

Mısır ve Bahreyn menşeli "cam elyafı takviye malzemeleri"nin ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Mısır ve Bahreyn menşeli "cam liflerinden uzunluğu 50 mm'yi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları, diğerleri" ürünlerine yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayıyla söz konusu eşyaların Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Mısır'dan yapılan cam elyafı takviye malzemeleri ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 9,58 ila 14,63, Bahreyn'den yapılan ithalatta ise firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 20 ve 23,61 oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.