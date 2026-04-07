Mişustin'den Rusya'nın Enerji Fırsatları

07.04.2026 15:04
Mişustin, Orta Doğu'daki gelişmelerin Rusya'ya yeni ekonomik fırsatlar sunduğunu belirtti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Orta Doğu'daki gelişmelerin Rus şirketleri için ekonomik açıdan "yeni fırsatlar" sunduğunu ve Rus petrolündeki indirimin azaldığını söyledi.

Mişustin, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji piyasalarında yeni ve önemli zorluklar ortaya çıkardığını anlatan Mişustin, "Yerleşik deniz rotalarının işleyişi bozulurken Basra Körfezi'ndeki en önemli uluslararası ulaşım koridorlarından birisi fiilen felç oldu." diye konuştu.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin yaklaşık yüzde 10'u piyasadan çekildiğine işaret eden Mişustin, "Elbette süreçleri, altyapıyı ve lojistiği yeniden rayına oturtmak için hem önemli miktarda zaman hem de önemli yatırımlar gerekecek. Bu durum fiyatlara şimdiden yansıdı." dedi.

Mişustin, Orta Doğu'daki gelişmelerden ötürü küresel enflasyon baskısının artacağını belirterek, "Ülkemiz için mevcut durum, ekonomik açıdan bakıldığında, ihracata yönelik sektörlerin mali durumunu bir ölçüde iyileştirmek ve bütçeye ek gelir sağlamak için yeni fırsatlar sunuyor. Rus petrolünün fiyatındaki ıskontonun azaldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün bazı rotalarda artık primli satıldığını söylemişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
